Anfang dieses Monats bestätigte Apple, dass das letztjährige Weihnachts-Special mit Mariah Carey in diesem Jahr eine Fortsetzung nehmen wird. Nun ist bekannt, dass „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ am 03. Dezember 2021 Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Auch den zugehörigen Trailer haben die Verantwortlichen nun veröffentlicht.

“Mariah’s Christmas: The Magic Continues“

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Weihnachtsfeiertage zu. Um euch auf die Feiertage einzustimmen, wird Apple TV+ am 03. Dezember “Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ veröffentlichen.

„Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ bringt die mehrfach mit Platin und Grammy ausgezeichnete Ikone Carey zusammen mit dem Grammy-nominierten weltweiten Künstler Khalid und der Grammy-Gewinnerlegende Kirk Franklin für die erste und einzige Aufführung ihrer neuen Single „Fall in Love at Christmas” auf Apple TV+.

Get ready for the ultimate Christmas celebration with @MariahCarey! On December 3, Mariah’s Christmas: The Magic Continues comes home to Apple TV+ https://t.co/EaQ9oS10Ji #TheMagicContinues #MariahSZN pic.twitter.com/fs90sNnHoj — Apple TV (@AppleTV) November 18, 2021

„Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ wird ein exklusives Interview mit Zane Lowe und Carey von Apple Music sowie ihren 10-jährigen Zwillingen, Sohn Moroccan und Tochter Monroe, enthalten, während sie ihre schönsten Urlaubsmomente teilen und Carey ihren beliebten Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ und den mehrjährigen Hit von Apple TV+ „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ feiert.