Spotify hat heute bekannt gegeben, dass mit Spotify Lyrics allen Spotify Hörern ab sofort ein neues, interaktives und von vielen freudig erwartetes Feature zur Verfügung.

Spotify startet Lyrics-Feature für alle Hörer

Die In-App-Funktion, die bisher in 28 Märkten verfügbar war, ermöglicht es jetzt Hörern weltweit, ihre Lieblingssongs auf Spotify mitzusingen und gleichzeitig eine tiefere Verbindung zu den Künstlern und ihren Tracks aufzubauen. In Zusammenarbeit mit Musixmatch bietet Spotify jetzt direkt in der App für einen Großteil des umfangreichen Musikkatalogs die jeweiligen Songtexte an.

Spotify Lyrics ist für Nutzer von Spotify Premium und des werbefinanzierten Spotify in allen Märkten über iOS- und Android-Geräte, Desktop, Spielkonsolen und TV verfügbar. Zudem können Hörer in der mobilen Version über die neue Funktion ausgewählte Songtexte mit ihren Freunden auf Social Media teilen und sie so zum Mitsingen animieren.

So finden Ihr die Lyrics-Funktion

In der mobilen Version

In der “Jetzt spielen”-Ansicht eines Songs vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen.

Der Text wird in Echtzeit angezeigt, während der Song abgespielt wird.

Um die Lyrics zu teilen, können Hörer auf den “Teilen”-Button am unteren Rand des Bildschirms klicken und die gewünschten Lyrics sowie die Drittanbieter Plattform auswählen, auf der sie den Text teilen möchten.

In der Desktop-App

Mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol in der Liste “Aktuelle Wiedergabe” werden die Lyrics des Songs in Echtzeit während der Wiedergabe angezeigt.

In der TV-App