In erster Linie haben wir in den letzten Jahren über Sonos-Hardware berichtet und diese für euch getestet (zuletzt Sonos Beam 2). Heute geht es jedoch um „Software“. Vor einiger Zeit ist Sonos Radio an den Start gegangen. Nun hat der Lautsprecher-Hersteller eine spannende Kooperation mit dem deutschen Rapper CRO angekündigt. Diese bringt einen bunten Mix aus eigenen Hits und Tracks internationaler Acts.

Sonos und CRO kooperieren

Sonos hat kürzlich eine besondere Kooperation mit dem deutschen Rap-Superstar CRO vorgestellt. Zum zehnjährigen Jubiläum seines Erfolgshits „Easy“ schafft der Musiker mit der Maske gemeinsam mit Sonos neue Erlebnisse für Fans – und zwar direkt auf Sonos Radio.

In einer von CRO persönlich kuratierten Sonos Radio Station mit dem Titel „Count Your Blessings“ werden Tracks des Musikers sowie weitere Songs präsentiert, die den Künstler bei seiner Arbeit inspirieren. Darüber hinaus gewährt eine eigene Radio Hour auf Sonos Radio Fans direkte Einblicke in das Leben des Kreativen: persönliche Anekdoten aus seiner Schulzeit, wie sich der Sound seines Flügels im Dschungel von Bali verändert hat und warum seine Mitbewohnerin gar nicht begeistert von „Easy” war. Die Kooperation mit dem deutschen Superstar bildet einen wichtigen Meilenstein für den eigenen Streaming- Dienst von Sonos, der im April 2020 erfolgreich gestartet ist: „Count Your Blessings“ ist die erste Sonos Radio Station eines deutschsprachigen Künstlers und folgt handkuratierten Stations von internationalen Größen wie Dolly Parton und Erykah Badu. Sie ist ab sofort auf Sonos Radio verfügbar.

Mögt ihr die Musik von CRO? Dann schaltet doch einfach mal ein.

