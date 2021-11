Apple hat mit „Apple Rosenthaler Straße“ einen neuen Store angekündigt, der bald in Berlin-Mitte eröffnen wird. Damit bekommt die Bundeshauptstadt nach Apple Kurfürstendamm einen zweiten Apple Store.

Apple kündigt „Apple Rosenthaler Straße“ an

Aktuell betreibt Apple in Deutschland 15 eigene Stores. In den letzen Woche hatten es die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen, nun kommt die offizielle Bestätigung seitens Apple. Die Verantwortlichen aus Cupertino haben offiziell bestätigt, dass mit „Apple Rosenthaler Straße“ schon bald ein neuer Apple Store in Berlin-Mitte eröffnen wird.

Apple schreibt

Bald ist unser neuer Store in Berlin Mitte für dich da. Hier, wo jede:r eine kreative Baustelle hat, unterstützen wir alle, die ihre Ideen umsetzen, etwas Neues ausprobieren oder ganz von vorne anfangen. Denn in Mitte ist alles möglich. Und genau darum sind wir hier.

In den letzten Tagen hatte Apple bereits den „schwarzen Vorhang“ vor der Fassade des Stores abgenommen und die Glasscheiben entsprechend beklebt, so dass jeder Passant auch wahrnehmen kann, dass an besagter Stelle ein neuer Apple Store entsteht.

Auch wenn Apple noch keinen konkreten Termin für die Eröffnung genannt hat, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Store erstmals seine Pforten öffnet und erste Kunden begrüßt. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren wird.