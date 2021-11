Kurz vor der Eröffnung des neuen Apple Store in The Grove in Los Angeles waren nicht nur viele begeisterte Kunden vor Ort, sondern auch Tim Cook und die Darsteller der weltweit erfolgreichen Comedy-Serie „Ted Lasso“. Die Darsteller nahmen bei der Gelegenheit an einer spaßigen Fragerunde teil.

„Ted Lasso“ im Apple Store

Die Darsteller der mehrfach preisgekrönten Apple Comedy-Serie „Ted Lasso“ nahmen an einer speziellen Frage-Antwort-Runde in Apples neuestem Store in The Grove in Los Angeles, Kalifornien, teil. Anwesend waren Star, Schöpfer und ausführender Produzent Jason Sudeikis (Ted Lasso), ausführender Produzent Brendan Hunt (Coach Beard), Juno Temple (Keeley), Brett Goldstein (Roy Kent, Autor) und Cristo Fernandez (Dani Rojas). Moderiert hat die Runde Yvette Nicole Brown.

Apple schreibt zum neuen Store:

„The Grove wurde ursprünglich im Jahr 2002 eröffnet und ist einer der beliebtesten Apple Stores, der in den letzten 19 Jahren mehr als 27 Millionen Besucher empfangen hat. Der brandneue Store ist doppelt so groß wie der ursprüngliche und wird am Freitag, den 19. November, seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Er ist ein völlig neu gestalteter Ort für die Gemeinde von Los Angeles, an dem sie die Produkte und Dienstleistungen von Apple entdecken, einkaufen, Unterstützung erhalten und an kostenlosen „Today at Apple“-Sessions teilnehmen können, einschließlich Photo Walks. Pünktlich zur Weihnachtszeit können sich die Teilnehmer im The Grove für einen festlichen Spaziergang anmelden, bei dem sie sich mit den Funktionen des iPhone 13 Pro vertraut machen können, z. B. wie man mit der Ultra-Weitwinkelkamera atemberaubende Makrofotos macht, mit dem Kinomodus Videos aufnimmt und mit den brandneuen Fotostilen fotografiert.“

Dass das Team von „Ted Lasso“ vor Ort war, stellt eine gelungene Werbeaktion dar. Immerhin gehört die Serie zu Apples erfolgreichsten Serien auf Apple TV+. „Ted Lasso“ ist als die am häufigsten für einen Emmy nominierte Comedy-Serie in die Geschichte eingegangen und konnte sich sieben Emmy Awards sichern, darunter für die beste Comedy-Serie, den besten Schauspieler in einer Comedy-Serie, den besten Nebendarsteller in einer Comedy-Serie und die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie.

In der erfolgreichen Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht er, die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.

Übrigens: Auch bei uns in Deutschland eröffnet in Kürze ein neuer Apple Store.