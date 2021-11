Apple hat einen neuen „Shot on iPhone 13 Pro“-Clip auf YouTube veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen in Cupertino ein weiteres Mal die Qualität der iPhone-Kamera unterstreichen. Allein eine gute Kamera reicht allerdings nicht aus, es ist auch die passende Idee und Ausführung, die es benötigt. Blicken wir also auf ein „Dutzend Eier“.

A Dozen Eggs – Shot on iPhone 13 Pro by Michel Gondry

Was passiert, wenn man ein Dutzend Eier nimmt, das iPhone 13 Pro hinzufügt und den erfinderischen Geist von Michel Gondry einbringt? Richtig, es entsteht ein spannendes Video.

Das Video konzentriert sich auf Eier in verschiedenen Szenarien und Situationen und endet mit einer iPhone‌-Aufnahme von Hühnern. Der Clip wurde komplett mit dem iPhone 13 Pro aufgenommen.

Das Video wurde von Apple in Auftrag gegeben und vom französischen Filmemacher Michel Gondry umgesetzt. Diese ist unter anderem für Filme, wie „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“, „Be Kind Rewind“, „The Green Hornet“ und „The Science of Sleep“ bekannt. Die „Shot on iPhone“-Kampagne läuft mittlerweile seit mehreren Jahren und hat schon viele Fotos und Videos hervorgebracht. Zuletzt äußerte sich Apples Vice President für Marketing Communications Tor Myhren zur Entstehung der Kampagne.