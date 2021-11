Kürzlich haben wir euch auf einen neuen „Shot on iPhone 13“-Chips aufmerksam gemacht, bei dem ein Dutzend Eier im Mittelpunkt stehen. Der französische Filmemacher Michel Gondry hat sich ein paar Eier geschnappt und diese auf interessante Art und Weise videographiert.

„Shot on iPhone 13 Pro – Behind the Eggs with Michel Gondry“

Auf das Video „A Dozen Eggs – Shot on iPhone 13 Pro by Michel Gondry“ folgt nun „Shot on iPhone 13 Pro – Behind the Eggs with Michel Gondry“.

Das „Behind The Scenes Video“ gibt euch einen Einblick, wie das jüngste Video entstanden ist. In knapp zwei Minuten erklärt Michel Gondry wie er mit Hilfe eines iPhone 13 Pro und einem Dutzend Eier verschiedene (kurze) „Kinofilme“ produziert hat. Gondry kommentiert wie folgt

Ich mag es, mit etwas sehr Trivialem oder Alltäglichem zu beginnen und einen Weg zu finden, Magie daraus zu ziehen.

Behind the Scenes

Der „normale“ Clip