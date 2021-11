Kürzlich hatten wir bereits „The Grove“ thematisiert. Kurz vor der Wiedereröffnung des Stores hatte Apple die Darsteller der weltweit beliebten Comedy-Serie Ted Lasso zu einer Fragerunde in den Store geladen und über verschiedene Themen gesprochen. Mittlerweile wurde der komplett renovierte Store in Los Angeles wiedereröffnet.

Apple The Grove

Das völlig neu gestaltet Store „Apple The Grove“ wurde am vergangenen Freitag in der beliebten Shopping-Destination in Los Angeles wiedereröffnet. Der brandneue Store im Herzen des Open-Air-Platzes ist fast doppelt so groß wie das ursprüngliche Gebäude und wurde neu gestaltet, um ein neuer Treffpunkt für die Community von Los Angeles zu sein, um Apples Produkte und Dienstleistungen zu entdecken, Support zu erhalten und an kostenlosen Today at Apple-Sessions oder beliebten Photo Walks in The Grove teilzunehmen.

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit haben Apple Kunden in Los Angeles somit eine weiter Anlaufstelle. Apple CEO Tim Cook und Apple Senior Vice President of Retail + People, Deirdre O’Brien waren bei der Wiedereröffnung vor Ort.