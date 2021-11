Die spannendste Schnäppchenjagd des Jahres ist angebrochen. Auch o2 mischt mit und hat die Black Week gestartet. Eigentlich handelt es sich um den Start der „Black Weeks“ (Plural), da die Schnäppchenjagd bei o2 erstmals zwei Wochen andauert. Das MacBook Air mit M1-Chips erhaltet ihr aktuell bei o2 für nur 5,99 Euro (Einzahlzahlung: 1 Euro, Versandkosten: 4,99 Euro). Das Ganze wird mit dem o2 Free M angeboten, bei der neben einer Allnet-Flat auch 20GB Datenvolumen enthalten sind. Dies ist allerdings nur eins, von vielen Angeboten im Rahmen der o2 Black Week. So gibt es beispielsweise auch eine großflächige Anschlusspreisbefreiung sowie 100 Euro Wechselbonus.

MacBook Air M1 + o2 Free M nur einmalig 5,99 Euro

Das MacBook Air mit M1-Chip wurde im Herbst letzten Jahres auf den Markt gebracht. Seitdem haben wir es im täglichen Gebrauch und sind nach wie vor mit dem Preis-Leistungsverhältnis des Gerätes sehr zufrieden. In unseren Augen ist es ein idealer Einsteiger-Mac, der unter anderem für Schüler und Studenten geeignet ist. Darüberhinaus dürfte er die Bedürfnisse der meisten Nutzer erfüllen.

Habt ihr nicht nur Interesse an einem MacBook Pro, sondern auch an einem attraktiven Tarif, dann könnt ihr heute bares Geld sparen. o2 bietet euch das MacBook Air M1 mit o2 Free M Tarif zum Einmalpreis von nur 5,99 Euro an.

Was bietet der o2 Free M?

20GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300MBit/s

4G LTE / 5G

Ideal für Videostreaming, als HotSpot u.v.m.

Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat

EU-Roaming

Weitere Black Friday Aktionen bei o2

Wie eingangs erwähnt, findet ihr bei o2 derzeit nicht nur eine, sondern gleich mehrere Black Friday Aktionen. Wir möchten euch nicht auf jeden einzelne Smartphone-Deal aufmerksam machen, möchten euch jedoch auf die in unseren Augen besten Deals und Aktionen hinweisen.

