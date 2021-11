Auch wenn die iPhone 13 Lieferzeiten im Vergleich zu den iPhone 12 Lieferzeiten vergangene Jahr noch erhöht sind, ist Licht am Horizon zu erkennen. In den letzten Tagen sind die Lieferzeiten der iPhone 13 und iPhone 13 Pro Modellen etwas gesunken.

iPhone 13: Lieferzeiten verbessern sich

Samik Chatterjee, Analyst von JP Morgan, hast in einer neuen Investoreneinschätzung, die den Kollegen von Appleinsider vorliegt, zu verstehen gegeben, dass sich die iPhone 13 (Pro) Lieferzeiten in der zweiten Woche in Folge verbessern.

Obwohl die iPhone 13 Vorlaufzeiten im Vergleich zur iPhone 12 Familie noch höher sind, ist die Lieferzeit geringer als in den letzten Wochen. In einigen Regionen sind die Vorlaufzeiten für das iPhone 13 mit denen des iPhone 12 vergleichbar, fügte der Analyst hinzu.

Lieferzeiten sind kein exakter Hinweis darauf, wie groß die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt ist. Sie geben jedoch einen Einblick in das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Chatterjee merkt an, dass die Mäßigung ein Hinweis auf einen Anstieg des Angebots sein könnte – sogar im turbulenten Weihnachtsgeschäft.

In allen von JP Morgan verfolgten Regionen wurden die Vorlaufzeiten für das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit 5, 5, 23 bzw. 23 Tage festgestellt. Das ist weniger als die 8, 10, 26 und 26 Tage in der Woche zuvor.

In den USA, die etwa für 35 Prozent aller iPhone-Verkäufe verantwortlich sind, sanken die Lieferzeiten für das iPhone 13 mini und das iPhone 13 von 10 und 11 Tagen auf 7 und 8 Tage. Die beiden iPhone 13 Pro-Modelle von Apple zeigen nun geschätzte Liefertermine von 21 Tagen an, gegenüber zuvor 28 Tagen.

Auch in Großbritannien und Deutschland sanken die Liefertermine für alle vier Modelle. Beide Regionen machen etwa 5 Prozent der iPhone-Verkäufe aus.

Weltweit haben Hersteller nach wie vor mit einem Chipmangel und Lieferkettenbproblemen zu kämpfen. Diese Probleme werden uns noch bis ins Jahr 2022 begleiten.