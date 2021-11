Im Rahmen der Amazon Black Friday Woche sind heute zahlreiche Withings-Produkte im Preis gesenkt. Egal, ob ihr auf der suche nach einer smarten WLAN-Waage, einem Blutmessgerät, einer Smartwatch oder weiteren Gesundheitsprodukten von Withings, währen den Black Frdiay Deals auf Amazon wurden zahlreiche Withings-Produkte drastisch im Preis gesenkt.

Withings-Produkte drastisch im Preis reduziert

In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Withings-Produkte ausprobiert und getestet. Unter anderem haben wir so einen Blick auf die Wittings Body Cardio und den Withings Sleep Analyzer geworfen. Aktuell erhaltet ihr eine Vielzahl an Wittings-Produkten zum reduzierten Preis. Hier findet ihr die gesamte Liste.

Highlights

Angebot WITHINGS SMARTES GESUNDHEITSPAKET - WITHINGS Body+ smarte Waage, WITHINGS ScanWatch & WITHINGS Sleep... Sparen Sie 25 % beim Kauf der 3 begehrtesten Gesundheitsgeräte im Paket von WITHINGS – nur bei...

Body+: Steigen Sie auf diese fortschrittliche, klinisch getestete Smart-Waage für hochpräzise...

Angebot Withings BPM Connect - Intelligentes WLAN-Blutdruckmessgerät BLUTDRUCK: Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks plus Herzfrequenz

MEDIZINISCH GENAU: Entspricht den europäischen Normen für Medizinprodukte (EU)

Angebot Withings ScanWatch Hybrid Smartwatch mit EKG, Herzfrequenzsensor und Oximeter ELEKTROKARDIOGRAMM – Erkennen Sie Vorhofflimmern oder normalen Herzrhythmus und überwachen Sie...

HANDGELENK-OXIMETRIE – Liefert auf Abruf einen Sauerstoffsättigungsgrad (SpO2) in medizinischer...

Angebot Withings Sleep Analyzer – klinisch validierter Schlaftracker für unter die Matratze mit... KÖRPERFERNER EINSATZ – einfache, einmalige Einrichtung unter der Matratze, kompatibel mit allen...

SCHLAFLABOR-ERKENNTNISSE - mit Schlafmedizinern entwickelt und klinisch validiert

Angebot Withings Body – WLAN-Smart-Waage mit BMI-Funktion, digitale Personenwaage, App-Synchronisierung... WELTWEIT Nr. 1 - Withings hat die erste Smart-Waage erfunden

MODERNE GEWICHTSÜBERWACHUNG - Bei jedem Wiegemoment sehen Sie Ihren Fortschritt im Gewichtsverlauf...