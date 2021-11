Im Mai wurde bestätigt, dass sich Apple TV+ den kommenden Film „The Tragedy of Macbeth“ von Regisseur und Autor Joel Coen (No Country for Old Men, Hail, Caesar!) gesichert hat. Nachdem wir im Oktober einen kurzen Blick auf die neue Version des Shakespeare-Klassikers werfen konnten, zeigt uns Apple heute einen weiteren Teaser.

„The Tragedy of Macbeth“ auf Apple TV+

Der Shakespeare-Klassiker „Macbeth“ wurde schon oft verfilmt. Bald kommt eine weitere vielversprechende Version von Apple und der Produktionsfirma A24 hinzu. Die Oscar-Preisträger Denzel Washington und Frances McDormand spielen die Hauptrollen in Joel Coens kühner Adaption einer zeitlosen Geschichte über Mord, Wahnsinn und zornige List.

Die Vorlage von William Shakespeare aus dem Jahr 1606 dreht sich um einen machtgierigen und skrupellosen Fürsten (Denzel Washington), der mithilfe seiner Frau Lady Macbeth (Frances McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will.

Bevor „The Tragedy of Macbeth“ am 25. Dezember weltweit in den Kinos erscheinen und am 14. Januar auf Apple TV+ Premiere feiern wird, können wir heute einen weiteren Blick auf das Werk werfen. Der neue Teaser ist wieder recht kurz gehalten, vermittelt jedoch schon jetzt das düstere Schwarz-Weiß-Setting, die eindringliche Regie und den dunklen Ton des Films: