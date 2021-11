Die Black Friday Woche ist im vollen Gange und erlebt dieser Tage ihren Höhepunkt. Im Laufe des heutigen Tages hat uns das Amazon Tochter-Unternehmen Ring darüber informiert, dass man natürlich auch beim Black Friday mitmischt und insgesamt 9 Kameras drastisch im Preis reduziert.

Black Friday: Rind reduziert insgesamt 9 Kameras

Ring legt mit satten Rabatten auf Sicherheitskameras und die zweite Generation der Video-Doorbell nach. Bis zu 30 Prozent könnt ihr sparen und die Sicherheit eures Zuhauses in der dunklen Jahreszeit erhöhen.

Ring Spotlight Cam, Ring Floodlight Cam und Ring Stick Up Cam

In der Vorweihnachtszeit denken viele beim Thema „Außenbeleuchtung“ zuerst an bunt blinkende LED-Lichterketten, Kerzen und Deko-Lampen. Für die Sicherheit des Zuhauses und der Bewohner sind hingegen Kamera-Beleuchtungs-Kombinationen wie die Ring Spotlight Cam oder die Ring Floodlight Cam mit ihren integrierten LED-Scheinwerfern genau richtig. Pünktlich zum Black Friday gibt es diese Sicherheitskameras mit bis zu 30 Prozent Rabatt. Besonders flexibel sind die Ring Stick Up Cams, die sowohl im Innen- und Außenbereich für mehr Übersicht sorgen. Ob batteriebetrieben (Stick Up Cam Battery), mit Netzkabel (Stick Up Cam Plug-In) oder über Power over Ethernet (Stick Up Cam Elite) – mit den Sicherheitskameras von Ring kann man auch von unterwegs nachsehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist.

Ring Video Doorbell (2. Generation) und Bundle Ring Video Doorbell Wired + Echo Show 5

Das Einstiegsmodell unter den batteriebetriebenen Ring Video-Türklingeln ist jetzt besonders günstig: Die Ring Video Doorbell (2. Generation) ist der Nachfolger der original Ring Video Doorbell mit integrierter Batterie und bietet unter anderem 1080p HD Video-Auflösung, eine schärfere Nachtsicht, Bewegungserkennung, eine Gegensprechfunktion, einstellbare Privatsphäre-Bereiche sowie eine zusätzliche Nah-Bewegungszone für eine präzisere Bewegungserfassung im Abstand von 1,5 bis 4,5 Metern. Statt für 99,00 Euro (UVP) gibt es sie jetzt 20 Prozent günstiger für 79,00 Euro (UVP).

Alle Angebote im Überblick

Angebot Ring Video Doorbell von Amazon | Akku-Türklingel,1080p HD-Video, fortschrittliche... Über die HD-Aufnahmen (1080p) der Ring Video Doorbell können Sie Personen sehen, hören und mit...

Eine verbesserte Version der Ring Video Doorbell, mit verfeinerter Bewegungserfassung und besonders...

Angebot Echo Show 5 (2. Generation, 2021) + Ring Video Doorbell Wired von Amazon, Funktioniert mit Alexa,... Dieses Bundle enthält x1 Echo Show 5 (2. Generation, 2021, Anthrazit) und x1 Ring Video Doorbell...

Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Ring Spotlight Cam Battery von Amazon | HD Sicherheitskamera mit LED Licht, Sirene und... Funktioniert mit Alexa, um Videoaufnahmen in Echtzeit per Sprachbefehl zu starten.

Sie können Besucher sehen, hören und mit ihnen sprechen - von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC...

Angebot Ring Stick Up Cam Battery von Amazon, WLAN HD-Überwachungskamera Innen/Aussen mit... Sehen, hören und sprechen Sie mit Personen und Haustieren von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder...

Behalten Sie Ihr Zuhause jederzeit im Blick mit Live-Video und der Ring App.

Angebot Ring Stick Up Cam Plug-In von Amazon, WLAN HD-Überwachungskamera Innen/Aussen mit... Sehen, hören und sprechen Sie mit Personen und Haustieren von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder...

Behalten Sie Ihr Zuhause jederzeit im Blick mit Live-Video und der Ring App.

Ring Spotlight Cam Wired von Amazon | HD Sicherheitskamera mit LED Licht, Sirene und... Funktioniert mit Alexa, um Videoaufnahmen in Echtzeit per Sprachbefehl zu starten.

Sie können Besucher sehen, hören und mit ihnen sprechen - von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC...