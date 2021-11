Ende letzter Woche war es soweit und die neue Zeichentrickserie „Harriet the Spy“ (deutscher Titel: „Harriet: Spionage aller Art“) lief auf Apple TV+ an. Den offiziellen Trailer hatten wir euch bereits gezeigt, nun gibt es einen „First Look“-Video von Apple.

Video: Harriet the Spy – First Look [Apple TV+]

Die von der The Jim Henson Company produzierte Zeichentrickserie zeigt die gefeierte Schauspielerin Beanie Feldstein als Harriet, ein äußerst unabhängiges und abenteuerlustiges 11-jähriges Mädchen, neben Emmy-Preisträgerin Jane Lynch als Ole Golly, Harriets überlebensgroßer, geradliniger Tagesmutter. Die erste Hälfte der Serie (fünf Folgen) startet am Freitag, 19. November 2021, auf Apple TV+, die zweite Hälfte wird im Frühjahr 2022 freigegeben.

„Harriet the Spy“ spielt im New York der 1960er Jahre, als das Originalbuch veröffentlicht wurde, und folgt der freimütigen und immer neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss!

Habt ihr grundsätzliches Interesse an der neuen Zeichentrickserie? So habt ihr nun einen weitere Möglichkeit, einen Einblick zu erhaschen, um entscheiden zu können, ob euch bzw. eure Kinder anspricht.