Anzeige

Der VPN-Service PureVPN bietet die Möglichkeit, dass ihr sicher und anonym im Internet surfen könnt. Passend zum Black Friday hat Pure VPN einen verdammt heißen Deal aufgelegt, bei dem ihr euch den VPN-Service mit sagenhaften 89 Prozent Rabatt sichern könnt.

89 Prozent Rabatt auf PureVPN

Der beliebte und renommierte VPN-Dienst PureVPN hat seinen Deal des Jahres gestartet. Ihr erhaltet zum Black Friday sagenhafte 89 Prozent Rabatt an. Diesen Rabatt erhaltet ihr, wenn ihr euch für den 5-Jahres-Tarif entscheidet. Dies mag auf den allerersten Blick ziemlich lang erschienen, auf den zweiten Blick handelt es sich jedoch um einen verdammt attraktiven Preis. Über die gesamte Laufzeit fallen für den VPN-Service gerade einmal 59,40 Euro. Bei diesem Preis könnt ihr in unseren Augen nicht wirklich etwas falsch machen. Ganz im Gegenteil: Ihr sichert euch fünf Jahre lang PureVPN und bezahlt rechnerisch im Monat gerade einmal 0,99 Euro. Sollte euch der Service nicht überzeugen, so könnt ihr die 31-tägige Geld-Zurück-Garantie in Anspruch nehmen. Das Risiko ist absolut überschaubar und gleichzeitig erhaltet ihr einen VPN-Service mit zahlreichen Leistungen.

Auf der einen Seite blickt man bei einem VPN-Service auf den Preis. Doch was nutzt einem der „beste Preis“, wenn die dahinterstehende Leitung nicht stimmt. Aus diesem Grund sollte man nicht nur den Preis betrachten, sondern auch den Leistungsumfang in Augenschein nehmen. Soviel sei voran gesagt, aber dieser kann sich bei PureVPN sehen lassen.

Mit einem VPN-Dienst – wie ihn PureVPN anbietet – erhaltet ihr einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Nach dem Herstellen einer Verbindung zu PureVPN werden eure Daten verschlüsselt und sicher durch eine Reihe von Tunneln geleitet, die zu den PureVPN-Servern führen. Die Daten sind nicht nur vollständig anonymisiert, sondern jederzeit vollständig geschützt! Dabei sind eure Daten von fremden Blicken geschützt.

Ihr könnt sicher im Internet surfen sowie geografische Beschränkungen umgehen. Ihr erhaltet unbegrenzten Zugang zu Websites, Videos, Live-Veranstaltungen und mehr. Dabei setzt PureVPN einen riesigen Pool von 300.000 IPs mit mehr als 6.500 Servern in mehr als 78 Ländern.

PureVPN funktioniert auf einer Vielzahl eurer Gerät: PCs, Macs, iPhone, iPad, Android-Geräte, FireFox, Chrome, Router, Smart TVs, Spielkonsolen und mehr. Jedes PureVPN-Konto unterstützt 10 Multi-Logins, um sicherzustellen, dass eure gesamte Familie geschützt bleibt.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass PureVPN keine Logs (Browser-Aktivitäten, Originale IPs, Verbindungsprotokolle, VPN-Session Zeitstempel, Zugewiesene VPN-IPs und Browser-Verläufe) speichert.

Fazit

Mit PureVPN erhaltet ihr nicht nur einen großen Leistungsumfang, auch der Preis ist zum Black Friday attraktiver denn je. Auf den 5-Jahres-Plan erhaltet ihr satte 89 Prozent Rabatt. Anstatt 576 Euro werden insgesamt über die gesamte Laufzeit von 5 Jahren nur 59,40 Euro fällig. Bricht man dies au einen Monat herunter, so werden rechnerisch gerade einmal 0,99 Euro fällig. Solltet euch der Service aus welchen Gründen auch immer nicht überzeugen können, so habt ihr die Möglichkeit die 31 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen. Übrigens: Ihr könnt PureVPN auch mit Apple Pay bezahlen.