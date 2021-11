Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen „Hybrid“ nun auch mit dem modernen Funkstandard 5G ermöglicht. In Verbindung mit einem 5G-Empfänger für den Außenbereich ermöglicht der Speedport Smart 4 Router mehr Bandbreite und ein stabileres Heimnetz. Im Rahmen eines Feldtests steht 5G ab sofort als Zubuchoption zu bestehenden Festnetz-Tarifen exklusiv und kostenfrei zur Verfügung.

Speedport Smart 4 wird als erster Router mit 5G-Empfänger hybridfähig

Um die Vorteile von 5G bald allen Kunden zugänglich zu machen, bietet die Telekom bis August 2022 einen Feldtest für 800 Interessierte an. Die Basis bildet der WLAN-Router Speedport Smart 4. Er wird in Kombination mit einem 5G-Empfänger hybridfähig. Den Empfänger erhalten Teilnehmende während des Testzeitraums kostenfrei. Eine Aussage zur Preisgestaltung bei der regulären Produkteinführung ist noch nicht möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein bestehender Telekom-Festnetzanschluss mit einem MagentaZuhause Tarif und 5G-Empfang. Die 5G-Option mit bis zu 500 Mbit/s zusätzlicher Geschwindigkeit kann kostenlos hinzugebucht werden. Tester zahlen also lediglich für ihren bestehenden Telekom-Tarif und den Router. Der Speedport Smart 4 ist für 5,95 Euro im „Heimnetzpaket Smart“ oder zum Kauf für einmalig 169,99 Euro erhältlich. Wer bereits einen Speedport Smart 4 besitzt, kann diesen weiter nutzen.

Die Telekom schreibt

Für die Nutzung des schnellen 5G-Netzes zuhause setzt die Telekom auf das sogenannte Hybrid 5G als Weiterentwicklung von Hybrid LTE. Die Kombination mit dem 5G-Netz bringt Nutzer*innen zusätzliche Kapazität zum vorhandenen Internetanschluss. Das hilft besonders in Gebieten, die heute mit geringen Festnetzbandbreiten versorgt sind. Bis der Glasfaserausbau flächendeckend vorangeschritten ist, bietet der Speedport Smart 4 in Verbindung mit dem 5G-Empfänger einen einfachen und zuverlässigen Zugang zum 5G-Netz. Neben der zusätzlichen Geschwindigkeit stellt Hybrid auch den Sprach- und Datenverkehr am Anschluss sicher – beispielsweise bei einem Ausfall durch Bauarbeiten. So profitieren Telekom Kund*innen dank Hybrid 5G von mehr Leistung, erhöhter Stabilität und zusätzlicher Kapazität.