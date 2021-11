Apple-CEO Tim Cook besuchte am Wochenende Alabama, um dem College-Footballspiel zwischen der Alma Mater und der University of Alabama beizuwohnen. Während seines Aufenthalts wurde Cook auch der „Institute of Industrial and Systems Engineers Captains of Industry Award“ des Samuel Ginn College of Engineering der Auburn University verliehen.

Tim Cook erhält „Captains of Industry Award“

Cook schloss sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Auburn University ab, bevor er an der Duke University seinen MBA machte. Cook besucht regelmäßig sowohl Duke als auch Auburn für Sport-Events und andere Veranstaltungen.

Die Verleihung des Preises an Cook wurde bereits im Frühjahr angekündigt. Am vergangenen Wochenende wurde die Auszeichnung vor dem Spiel „Auburn gegen Alabama“ überreicht. In einem Beitrag auf LinkedIn schrieb die Schule:

„Willkommen zurück Tim Cook, Jahrgang ’82, Wirtschaftsingenieur und CEO von Apple. Es ist uns eine Ehre, Herrn Cook den Captains of Industry Award des Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) zu überreichen, die höchste Auszeichnung des Instituts, die ausschließlich an Führungskräfte aus Wirtschaft, Industrie und Regierung verliehen wird. Cook wurde von Alice Smith, einer IISE-Fellow und Joe W. Forehand/Accenture Distinguished Professor für Industrie- und Systemtechnik, für die Auszeichnung nominiert. Annie Dorsey, Präsidentin des IISE-Ortsverbands Auburn, interviewte Cook während der Jahreskonferenz des Instituts im Frühjahr, als er als diesjähriger Empfänger bekannt gegeben wurde. Smith und Dorsey überreichten Cook die Auszeichnung vor dem Iron Bowl.“

Während seines Aufenthalts in Auburn hatte Cook auch einen Auftritt in der Freitagsepisode der „Paul Finebaum Show“ auf ESPN. In dem Interview verriet der Apple-CEO, dass er am Freitag das Football-Team von Auburn besuchte und dort eine kurze Rede hielt: