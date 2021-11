Twitter-Mitbegründer und CEO Jack Dorsey hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und damit Gerüchte bestätigt, die heute Morgen von CNBC aufgegriffen wurden. Das Unternehmen bestätigte, dass CTO Parag Agrawal seine Nachfolge antreten wird und gibt an, dass Bret Taylor als neuer Vorstandsvorsitzender fungieren wird.

In der offiziellen Erklärung von Twitter sagt Dorsey: „Ich habe beschlossen, Twitter zu verlassen, weil ich glaube, dass das Unternehmen bereit ist, sich von seinen Gründern zu lösen. Ich habe tiefes Vertrauen in Parag als CEO von Twitter. Seine Arbeit in den letzten 10 Jahren war wegweisend. Ich bin sehr dankbar für seine Fähigkeiten, sein Herz und seine Seele. Es ist an der Zeit, dass er die Leitung übernimmt.“

In einem Brief an die Mitarbeiter teilte Dorsey ihnen mit, dass er seine Amtszeit im Vorstand bis „etwa Mai“ abschließen und dann auch diese Position aufgeben werde, und begründete seine Entscheidung wie folgt:

Der neue CEO Parag Agrawal kam 2011 als Ads-Engineer zum Unternehmen und wurde 2018 schließlich zum CTO ernannt. Während Dorsey für sein Interesse an Blockchain-Technologie, Kryptowährung und Dezentralisierung bekannt ist, hat Agrawal die Bluesky-Bemühungen des Unternehmens geleitet, um einen „offenen und dezentralen Standard für soziale Medien“ zu schaffen.

In einer eigenen Mitteilung an die Mitarbeiter vor einer morgigen Betriebsversammlung verdeutlicht Agrawal:

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021