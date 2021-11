Es ist schon ein paar Monate her, dass WhatsApp mit der Arbeit an einer neuen „Reactions“-Funktion begonnen hat. Nun hat WABetaInfo herausgefunden, dass das Unternehmen mit dem Feinschliff der Funktion beschäftigt ist. Es dürfte somit nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die neuen Nachrichtenreaktionen für alle in WhatsApp verfügbar sein werden.

Mit Emojis auf Nachrichten reagieren

Dank den Reactions können Nutzer in WhatsApp anstatt einer Text-Antwort auch eine schnelle Emoji-Reaktion schicken, ähnlich wie es bereits der Facebook-Messenger anbietet. Hierfür müsst ihr nur den Finger länger auf einer Nachricht gedrückt halten, anschließend öffnet sich die Emoji-Auswahl mit einigen vorgeschlagenen Reaktionsmöglichkeiten. So war es zumindest in einer Vorabversion kurzzeitig möglich.

Was sich in der Theorie recht simpel anhört, ist jetzt schon einige Zeit bei WhatsApp in Entwicklung. Die Funktion macht jedoch Fortschritte, wie WABetaInfo berichtet. Nutzer sollen aus verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten wählen können. WABetaInfo merkt an, dass man einmal auf eine bestimmte Nachricht reagieren kann und dass die Reaktionen auf sechs Emojis beschränkt sind.

Derzeit sind die folgenden Emojis verfügbar: „Like“, „Love“, „Laugh“, „Suprised“, „Sad“ und „Thanks“. Bislang ist nicht bekannt, ob WhatsApp jedes beliebige Emoji als Reaktion zur Verfügung stellen wird, wie es Facebook mit Instagram handhabt, oder ob die Funktion eingeschränkter sein wird, wie es unter anderem bei Twitter der Fall ist.

Eine Aufnahme eines Nutzers zeigte vor kurzen das neue Feature in Aktion: