Apple arbeitet derzeit an Swift Playgrounds 4, einer aktualisierten Version seines beliebten Lerntools, mit dem Kinder und Erwachsene den Umgang mit der Programmiersprache Swift erlernen können, die 2016 erstmals vorgestellt wurde. Apple kündigte die neue Version von Swift Playgrounds während seiner Worldwide Developers Conference im Juni an. Jetzt konnten Entwickler die neue Version vor der Markteinführung testen.

Swift Playgrounds 4

Die für den Test eingeladenen Entwickler mussten eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen, um Zugang zu erhalten. Ein Entwickler hat jedoch Screenshots und Details mit 9to5Mac geteilt und einen Blick auf die neue Version der App gewährt.

Swift Playgrounds 4 wird es Entwicklern ermöglichen, ihre mit der Software entwickelten Projekte direkt im App Store einzureichen, was die komplette Erstellung von Apps auf dem iPad ermöglicht. Das Einreichen einer App bei App Store Connect erfordert nicht mehr Xcode auf dem Mac, wie es derzeit der Fall ist.

Mit Swift Playgrounds 4 können Nutzer eine Vorschau anzeigen und Änderungen in Echtzeit sehen, während sie tippen. Die Live-Bearbeitung funktioniert auch, wenn der Entwickler das Projekt über iCloud Drive mit anderen Personen teilt, so dass mehrere Personen gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten können. Benutzer können die App sogar im Vollbildmodus testen, SwiftUI-Steuerelemente erkunden, alle Dateien in einem Projekt durchsuchen, schnelle Inline-Code-Vorschläge verwenden und einfach zwischen Swift Playgrounds und Xcode (oder umgekehrt) wechseln.

Swift Playgrounds 4 auf dem iPad setzt iPadOS 15.2 voraus, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Es ist noch nicht bekannt, wann wir iPadOS 15.2 und Swift Playgrounds 4 erwarten können. Swift Playgrounds in Version 3.4.1 gibt es schon jetzt kostenlos im App Store: