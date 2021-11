Jahr für Jahr führt das Fachmagazin Connect ihren sogenannten Netztest durch. Dabei kooperiert man mit dem renommierten Dienstleister „Umlaut“, um die verschiedenen Tests durchzuführen. Nun liegen die Testergebnisse des Connect Netztests 2022 vor und abermals konnte die Deutsche Telekom den Sieg in Deutschland einfahren. Aber auch Vodafone und o2 brauchen sich nicht zu verstecken. Beiden Unternehmen konnten die Leistung ihrer Netze spürbar aufwerten.

Wer hat das Beste Handynetz in Deutschland?

Telefonieren oder Surfen? Wer hat das Beste Handynetz in Deutschland? Auch in diesen Jahr kann die Deutsche Telekom den ersten Platz auf dem Treppchen für sich verbuchen. Mit insgesamt 944 Punkten erhält das Bonner Unternehmen die Gesamtnote „sehr gut“. Dabei hat die Telekom auch in allen zugrunde liegenden Kategorien „Sprache, Daten, Crowd“ die Nase vorne.

Zum elften Mal in Folge erzielt die Deutsche Telekom den Gesamtsieg in Deutschland. Dabei hat sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr in den Kategorien Daten und Crowd noch verbessert, in der Sprach-Disziplin hielten sie ihr Vorjahresniveau. Nur noch sechs Punkte ist die Note „überragend“ entfernt. Auch beim 5G-Ausbau hat die Telekom die Nase vorn, so Connect.

Auch Vodafone hat das abgelaufene Jahr genutzt, um das eigene Netz deutlich aufzuwerten. Unter den deutschen Anbietern erzielen die Düsseldorfer im Vorjahresvergleich den größten Punktezuwachs und ihr bislang stärkstes Ergebnis. Erkämpft haben sie ihn in den Kategorien Daten und Crowd – in der Sprach-Disziplin hält Vodafone das Vorjahresniveau. Auch beim 5G-Ausbau ist der Anbieter erheblich vorangekommen.

Telefonica Deutschland (o2) hat auch in diesem Jahr wispre einen großen Sprung nach vorne gemacht und kommt der Konkurrenz langsam näher. Niemals zuvor konnte o2 ein besseres Connect-Netztest-Ergebnis erzielen. Zuwächse gelingen o2 in den Disziplinen Sprache und Crowd, in den Datentests ist das Bild gemischt: deutliche Steigerungen in den Städten, aber Nachholbedarf auf dem Land. Dies gilt auch für den 5G-Ausbau, der aber in den Großstädten bereits vorbildlich ist.