Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch bereits auf den Connect-Netztest 2022 aufmerksam gemacht. Die Deutsche Telekom konnte den Gesamtsieg für sich verbuchen und sich weiter verbessern. Aber auch Vodafone und o2 konnten ihre Netz aufwerten. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch im Chip-Netztest 2022 wieder. Zum zwölften Mal in Folge wurde die Deutsche Telekom zum Testsieger erklärt.

Deutsche Telekom gewinnt auch Chip-Netztest 2022

Die Deutsche Telekom kann am heutigen Tag einen Doppelsieg für sich verbuchen. Nicht nur beim Connect-Netztest, sondern auch beim Chip-Netztest hat das Bonner Unternehmen die Nase vorn. Entsprechend knallen in Bonn die Sektkorken und so schreibt das Unternehmen: