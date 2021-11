Mit große Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest 2021 zu. Dies nimmt Amazon zum Anlass, die sogenannten Last Minute Angebote zu starten. Ab sofort und noch bis zum 23. Dezember habt ihr im Rahmen dieser Aktion Zeit, euch das passende Schnäppchen zu sichern.

Amazon Last Minute Angebote sind gestartet

In diesem Jahr ist es wichtiger denn je, frühzeitig Geschenke zu sichern. Chipmangel, Probleme in der Zulieferkette etc. sorgen dafür, dass die Lieferzeiten zahlreicher Produkte bereits angestiegen sind. Von daher möchten wir euch nur abraten, eure Weihnachtseinkäufe auf den „letzten Drücker“ zu erledigen.

Ab sofort geht es bei Amazon in den Deals-Endspurt und der Online-Händler läuten die Last Minute Angebote ein. Das Event läuft bis einschließlich 23. Dezember und es gibt wieder jede Menge tolle Aktionen aus nahezu allen Kategorien. Tausende Angebote warten auf euch. Im Laufe der nächsten Tage werden wir euch auf verschiedene Blitzangebote und Angebote des Tages hinweisen.