Seit vergangenem Freitag läuft das Staffelfinale von „Acapulco“ auf Apple TV+. Nahezu parallel dazu hat Apple den deutschen Trailer zur Comedy-Serie auf YouTube veröffentlicht. Ist die Serie bislang an euch vorbeigegangen? Dann nehmt euch rund zwei Minuten Zeit und erhaltet einen Einblick.

Apple beschreibt die Serie wie folgt

Acapulco. Eine Reise zurück in die 80er und mitten in die Erinnerungen von Máximo (Eugenio Derbez). Und da wird klar: Es ist nicht alles Gold, was glänzt – nicht einmal im glamourösen Hotel Las Colinas.

In „Acapulco“ scheinen die Träume des Mittzwanzigers Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) wahr zu werden: Er wird zum Pool Boy – und das im angesagtesten Resort der Stadt. Doch entgegen seinen Erwartungen wird der Job schon bald zur Bewährungsprobe. Es gilt, sowohl eine anspruchsvolle Kundschaft als auch einen launischen Mentor zufriedenzustellen – und auch das Privatleben hält einige Spannungen bereit. Ein steiniger Weg, der Abkürzungen zu einer echten Verlockung macht. Die Serie erzählt die Ereignisse in Englisch und Spanisch. Und Eugenio Derbez verkörpert die Hauptfigur Máximo Gallardo in der Gegenwart.