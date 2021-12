Die Weihnachtszeit nimmt langsam Schwung auf. Das bedeutet, dass es für fast jedes Unternehmen an der Zeit ist, die übliche Werbung mit etwas Weihnachtsstimmung zu verbinden. Apple ist da sicherlich nicht anders und nutzt die Gelegenheit, um die Highlights seiner Streaming-Plattform Apple TV+ in einem neuen Video zu bewerben.

Es weihnachtet bei Apple TV+

Über seinen offiziellen YouTube-Kanal hat Apple TV+ ein schönes Highlight-Reel für eine Vielzahl von Inhalten zusammengestellt, die größtenteils bereits auf der Streaming-Plattform zu sehen sind. Es gibt einige Ausnahmen, wie das kommende Sci-Fi-Drama Swan Song mit Mahershala Ali (Moonlight), das am 17. Dezember 2021 auf Apple TV+ startet. Aber zum größten Teil sind Serien wie Ted Lasso und The Morning Show vertreten, ebenso wie der Filmhit Finch mit Tom Hanks in der Hauptrolle.

Der Zusammenschnitt ist knapp zwei Minuten lang. Foundation einmal ausgenommen, dreht es sich in dem Video insgesamt um Familie und Zusammenhalt. Zumindest sind die Ausschnitte herzlich gehalten – da darf natürlich auch Mariah Carey mit einer großen Portion Weihnachtsstimmung nicht fehlen. Auch bei Charlie Brown und seinen Freunden wird es mit einigen Specials weihnachtlich. Zu den Highlights dürfte auch dieses Jahr die Weihnachtsfolge von Ted Lasso zählen. Das alles und noch mehr seht ihr im neuen Apple TV+ Trailer: