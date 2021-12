Tag für Tag feiert Apple im Dezember die Aktion „Apple 2021 Countdown“. Bis zum Monatsende lautet das Motto „31 Tage, 31 Angebote“. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr Abenteuerfilm „Miraculous World – News York, United Heroez“ zum Preis von nur 3,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es

Eine Klassenfahrt nach New York ist für Marinette die Chance, eine kleine Pause vom Superhelden-Dasein zu machen. Fernab von allen Superschurken in Paris kann sie wie ein ganz normaler Teenager Spaß mit ihren KlassenkameradInnen haben – und eventuell sogar Adrien ihre Liebe gestehen? Hawk Moth hat jedoch andere Pläne und so sind Ladybug und Cat Noir auch auf der anderen Seite des Atlantik gefordert. Sie müssen sich mit neuen Superhelden aus den USA zusammentun, um den Frieden wiederherzustellen!