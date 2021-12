Im kommenden Jahr wird Apple mindestens eine neue Apple Watch auf den Markt bringen. Jüngsten Gerüchten zufolge, wird der Hersteller sein Apple Watch Lineup komplett neu aufstellen. Neben der Apple Watch 8 soll es eine neue Apple Watch SE sowie ein robustes Sportmodell geben.

Gurman: neue Apple Watch SE sowie robustes Sportmodell im Jahr 2022

Über das Wochenende hat Apple-Insider Mark Gurman seinen neuen Power On Newsletter verschickt. Mit diesem thematisiert er nicht nur kommende Macs und iPads sowie ein Apple Mixed Reality Headset, er spricht auch über das Apple Watch 2022 Lineup.

Zunächst einmal spricht Gurman davon, dass Apple neben der Apple Watch Series 8 auch eine neue Version seiner Apple Watch SE ankündigen wird. Die „Original“ Apple Watch SE wurde im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht (hier unser Test) und bedient ein mittleres Preissegment. Bei der Apple Watch SE setzt Apple auf das Design der Apple Watch 6, verzichtet jedoch auf verschiedene Funktionen (u.a. EKG, Always-On-Display und einen Sensor zur Blutsauerstoffmessung). Welche Neuerungen die Apple Watch SE 2 mit sich bringen wird, ist nicht bekannt. Wir rechnen jedoch mit einem moderaten Update (leichte Designanpassungen, neuer Prozessor sowie eins, zwei neue Gesundheitsfunktionen).

Darüberhinaus ist die Rede von einer neuen robusteren Apple Watch, die sich in erster Linie an Extrem-Sportler richtet. Dieses Modell könnte sich durch ein strapazierfähigeres Gehäuse sowie eine längere Akkulaufzeit auszeichnen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches robustest Sportmodell in der Gerüchteküche auftaucht.

In Kooperation mit Nike bietet Apple sein vielen Jahren die sogenannte Apple Watch Nike an. Bis auf spezielle Zifferblätter gibt es keinen Unterscheid zur „normalen“ Apple Watch. Ob die neue Apple Watch für Extremsportler unter dem Nike-Label erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

Das aktuelle Apple Watch Lineup umfasst die Apple Watch 7, die Apple Watch SE sowie die Apple Watch 3.