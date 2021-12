Apple nutzt den Monat Dezember, um tagtäglich die die Aktion „Apple 2021 Countdown“ zu feiern. Bis zum Monatsende lautet das Motto „31 Tage, 31 Angebote“. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr den Thriller „Antebellum“ für nur 4,99 Euro.

Die Kurzbeschreibung zum Film lautet:

Erfolgsautorin Veronica (Janelle Monáe) landet in einer Parallelwelt – als gequälte Plantagen-Sklavin. Doch was ist Alptraum, was Wirklichkeit? Irritierender Psychohorror von den „Get Out“-Machern.