Apple hat die „Apple Configurator“-App für das iPhone veröffentlicht. Mit der App können iPhone, iPad und Mac in Schulen und in Unternehmen verteilt und verwaltet werden. Mit der neuen iPhone-App ist es jetzt möglich, einen Mac, der nicht von einer Organisation gekauft wurde, in Apple Business Manager oder Apple School Manager einzurichten.

Apple Configurator ab sofort für iPhone verfügbar

Der Apple Configurator ist alles andere als neu und existiert unter macOS schon seit vielen Jahren. Nun bringt Apple die App jedoch auch auf das iPhone, um Schulen und Unternehmen erweiterte Möglichkeiten zu bieten.

Macs, die nicht direkt von Apple oder einem autorisierten Händler gekauft wurden, können jetzt auch nur über das iPhone in Apple Business Manager und Apple School Manager eingerichtet werden, sodass man keinen weiteren Mac inReichweite haben muss, um die macOS-Version von Apple Configurator zu verwenden. An dieser Stelle ist zu beachten, dass nur Macs mit einem T2-Chip (2018 oder neuer) sowie mit einem Apple Silicon Chip (M1 oder neue) mit dem Apple Configurator kompatibel sind.

Apple hat die iPhone-Version des Apple Configurator im Juni im Rahmen der WWDC 2021 als Teil der Verbesserungen von iOS 15 und maOS Monterey angekündigt. Weitere Informationen zum Apple Configurator findet ihr im zugehörigen Benutzerhandbuch.