Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen haben, dass Amazon Prime Video das Top-Spiel der UEFA Champions League, insgesamt 16 Spiele (zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde), inklusive der Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags überträgt. Am heutigen Abend steht die Partie zwischen Borussia Dortmund vs. Besiktas JK an. Los geht es um 21:00 Uhr. Die Berichterstattung auf Prime Video startet bereits um 19:30 Uhr.

Borussia Dortmund vs. Besiktas JK im Live-Stream auf Prime Video

Heute Abend steht ein weiterer Spieltag der UEFA Champions League an. Amazon konnte sich einen Teil der Begegnungen für die exklusive Berichterstattung sichern. Prime-Mitglieder in Deutschland können die UEFA Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime (zu 7,99 € pro Monat oder zu 69 € pro Jahr) starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Habt ihr Interesse an Fußball und an den Spielen von Borussia Dortmund? Dann schaltet heute Abend ein. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Programm vorab startet bereits um 19.30 Uhr. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen.