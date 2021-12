Eve Systems erweitert das eigene HomeKit-Portfolio und stellt am heutigen Tag die dritte Generation von Eve Room vor. Dabei handelt es sich um einen neuen Raumklima- und Luftqualitätsmonitor, der erstmals auch Thread unterstützt.

Mit der Ankündigung von Eve Room (3. Generation) bietet Eve mittlerweile zehn Geräte seiner Produktfamilie für die wegweisende und speziell für IoT entwickelte Funktechnologie „Thread“ an – das industrieweit größte Portfolio.

Das komplett kabellose Eve Room nutzt die energiesparende Sensortechnologie des Schweizer Technologieführers Sensirion, um die Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen. Ein E-Ink-Display mit großem Betrachtungswinkel zeigt die aktuellen Bedingungen im individuell bevorzugten Bildschirmlayout an.

Eve schreibt

Möbel, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Pflegeprodukte, Tätigkeiten wie beispielsweise Kochen oder Putzen aber auch der Mensch selbst beim Stoffwechsel – das alles sind Quellen sogenannter VOCs, flüchtiger organischer Verbindungen. In geschlossenen Räumen steigt deren Konzentration schnell auf ein ungesundes Niveau an. Mit Eve Room und der Eve-App lassen sich die VOC-Werte mühelos überwachen und durch rechtzeitiges Lüften auf einem optimalen Niveau halten. Die Eve-App bildet alle Messwerte in detaillierten Diagrammen nach Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren ab. So macht sie nachvollziehbar, wie sich Alltagstätigkeiten auf die Luftqualität auswirken, und wie man gezielt für ein gesundes Raumklima sorgt. Und smarte Automationen in Verbindung mit Eve Energy und einem Luftreiniger, Luftbefeuchter oder Ventilator bieten noch mehr Komfort.