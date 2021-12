AR und VR liegen bei Apple in der Luft. So richtig klar ist allerdings noch nicht, wohin die Reise im Detail geht. Es gibt zwar schon diverse AR-Applikationen für iPhone und iPad, allerdings ist noch reichlich Luft nach oben. Nun sucht Apple nach „völlig neuen Einsatzmöglichkeiten“ für Augmented Reality und Virtual Reality.

Laut einer aktuellen Stellenausschreibung möchte Apple ein „völlig neues Anwendungsparadigma“ für Augmented und Virtual Reality schaffen. Dies unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, seine Ambitionen im AR- und VR-Bereich auszubauen.

Die Stellenausschreibung, die ursprünglich von Hayden Lee, einem AR/VR-Software-Engineering-Manager bei Apple, geteilt wurde, beschreibt Apple als auf der Suche nach einem AR/VR-Framework-Ingenieur. In der Stellenbeschreibung heißt es, dass Apple einen Mitarbeiter sucht, der mithelfen soll, ein „völlig neues Anwendungsparadigma“ aufzubauen.

My team at Apple is hiring AR/VR framework engineers with a focus on multi-user systems.

If you want to make a big impact on the next generation of computing platforms please reach out.https://t.co/YZNLbGkRtb

— Hayden Lee (@HaydenLee37) December 6, 2021