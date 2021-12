Mit der FRITZ!App Smart Home bietet euch AVM eine Fernbedienung für eure FRITZ! Smart-Home-Geräte an. Ab sofort kann die FRITZ!App Smart Home in Version 1.6.0 aus dem Apple Store geladen werden. Mit an Bord ist eine Neuerung für die LED-Lampe FRITZ!DECT 500.

FRITZ!App Smart Home: freie Farbauswahl für die FRITZ!DECT 500

Die FRITZ!App Smart Home bietet euch die Möglichkeit, die Steckdose FRITZ!DECT 200, die Außensteckdose FRITZ!DECT 210, den Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 sowie die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 zu steuern.

Das zuletzt genannte Produkt erhält mit dem Update auf Version 1.6.0 eine Neuerung. Ab sofort habt ihr über die App eine freie Farbwahl für FRITZ!DECT 500 LED-Lampen. Darüberhinaus haben die Entwickler an den „üblichen“ Bugfixes gearbeitet. So gibt es beispielsweise Verbesserungen bei der Darstellung im Dark Mode.