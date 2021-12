Wir starten in ein verhältnismäßig ruhiges Wochenende und blicken am heutigen Samstag auf die neuen Angebote im Rahmen der Amazon Last Minute Angebote. Seit Anfang dieses Monats und noch bis zum 23. Dezember habt ihr im Rahmen der Aktion Zeit, euch das passende Schnäppchen zu sichern. Amazon hat den Deals-Endspurt eingeläutet und stellt tausende Angebote in den Mittelpunkt. Besonders spannend ist, dass ihr euch Audible 3 Monate komplett kostenlos sichern könnt. Aber auch Amazon Music Unlimited könnt ihr derzeit kostenlos ausprobieren.

Angebote des Tages

Angebot Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirTag Anhänger - Dunkelmarine Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

Angebot Anker PowerPort III 25W PD USB-C Wandladegerät, austauschbarer Stecker, kompatibel mit Samsung... HIGH-SPEED FÜR SAMSUNG: Gönn dir einen komplett aufgeladenen Akku in nur knapp einer Stunde für...

DER PERFEKTE REISEBEGLEITER: Das federleichte und kompakte Design ist außerdem mit einem...

Angebot Anker USB C Ladegerät PowerPort III Mini 30W Power IQ 3.0 kompaktes Power Delivery Typ-C Ladegerät... HIGH-SPEED UNIVERSELL: Von iPhone über Samsung bis hin zu USB-C-Laptops und mehr. Ankers...

EINER FÜR ALLE: Kompatibel mit all deinen USB-Geräten! Verlasse dich auf 30W Leistung mit PowerIQ...

Anker PowerWave Magnetic Pad, Magnetisches kabelloses Ladepad mit integriertem USB-C Ladekabel 150cm... PERFEKT POSITIONIERT: Fixiert das Gerät in idealer Position und rastet automatisch ein. Für noch...

DER PARTNER FÜR DAS iPHONE 12: Koppelt sich automatisch mit den magnetischen Funktionen der iPhone...

eufy Security eufyCam 2C Pro, Kabellose Überwachungskamera, Sicherheitssystem 180 Tage... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

eufy BodySense Smart Scale, Bluetooth 4.0, smarte Digitalwaage, Körperfettwaage, großes LED... ALLES IM BLICK: Zwölf entscheidende Messungen werden vorgenommen, um Ihnen Auskunft über...

Zwölf entscheidende Messungen werden vorgenommen, um Ihnen Auskunft über... LERNEN SIE SICH BESSER KENNEN: Die EufyLife App gibt Ihnen einen langfristigen und genauen...

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot Arlo Essential Spotlight WLAN Überwachungskamera aussen, kabellos, 1080p, Farbnachtsicht,... JETZT NOCH SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER: direkte Verbindung mit dem WLAN möglich und kein SmartHub /...

TOP-FEATURES: integriertes Spotlight mit Bewegungserkennung, 2-Wege-Audio zur Warnung oder als...

Angebot Arlo Essential Indoor WLAN Überwachungskamera für den Innenbereich, 1080p, 2-Wege-Audio,... INDOOR ÜBERWACHUNGSKAMERA: auch den Innenbereich im Blick behalten und neben Einbruchschutz und...

PRIVATSPHÄRE: Zum Schutz der Privatsphäre können die Audio- und Videofunktionen automatisch oder...

Angebot Withings BPM Connect - Intelligentes WLAN-Blutdruckmessgerät BLUTDRUCK: Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks plus Herzfrequenz

MEDIZINISCH GENAU: Entspricht den europäischen Normen für Medizinprodukte (EU)

Oral-B PRO 2 2900 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack mit 2 Aufsteckbürsten,... Tiefe Reinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller Andruckkontrolle

Der runde Bürstenkopf sorgt für bis zu 100% mehr Plaque-Entfernung und gesünderes Zahnfleisch als...

Angebot Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 6 Putzmodi für Zahnpflege, künstliche... Professionelle Zahnreinigung und gesünderes Zahnfleisch dank innovativer Putztechnikerkennung mit...

Mehr als 82% der elektronischen Zahnbürsten Nutzer, die Oral-B Genius X verwenden, weisen nach 6-8...

Bose SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher II pearl Einzigartiger Spitzenklang mit kraftvollen Bässen für ein beeindruckendes Hörerlebnis

Kabellos und ultrakompakt, sodass Sie Bose Klang überallhin mitnehmen können

Angebot Belkin AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger (Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire... Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Der Schüsselring lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Adobe Creative Cloud All Apps | Student und Teacher | 1 Jahr | PC/Mac | Download Hol dir für 1 Jahr alle Kreativ-Programme von Adobe inklusive Vollversionen von Photoshop,...

Nach 12 Monaten läuft dein Prepaid-Abo automatisch ab, ohne dass du etwas tun musst. Du kannst im...

Xbox Game Pass für PC | 3 Monate Mitgliedschaft | Win 10 - PC Code Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Windows 10 Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und...

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel...

Angebot Tile Starter Pack (2022) Schlüsselfinder - 2er Pack (1x Mate, 1x Slim) inkl. Community... IN DER NÄHE SUCHEN – Verwenden Sie die Tile App, um Ihre Tile klingeln zu lassen, wenn sie sich...

WEITER WEG SUCHEN – Wenn Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden, verwenden Sie die...

Angebot ​​Soundcore Life P3 Bluetooth Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, 6... Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!

DER REGENBOGEN IM MINIFORMAT: Die brandneuen Life P3 Earbuds sind in 5 stilvollen Farben erhältlich...

Anker SoundCore Kompakter Bluetooth 4.2 Lautsprecher, 24 Stunden Wiedergabe, Intensiver Bass,... ERSTKLASSIGER SOUND: Gönn dir Musik mit starkem Stereo Sound, ermöglicht durch die...

UNGLAUBLICHE AKKULAUFZEIT: Genieße 24 Stunden Non-Stop Musik. Das entspricht 500 Liedern am Stück....

Angebot Netatmo Zusätzliches Modul für Wetterstation, silber - Netatmo, NIM01-WW Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten)

Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten eines weiteren Raums zu

Angebot Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der...

Angebot Withings Thermo – Smartes Schläfenthermometer, geeignet für Säuglinge, Kleinkinder und... Höchste Präzision: Thermo ist konform mit den europäischen, medizinischen Standards und liefert...

Schnell & einfach: Ultraschnelle Messergebnisse mit farbkodierter Fieberanzeige.

Angebot Oral-B PRO 2 2500 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, mit 2 Putzmodi und visueller... Tiefe Reinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller Andruckkontrolle

Der runde Bürstenkopf sorgt für bis zu 100 Prozent mehr Plaque-Entfernung und gesünderes...

Angebot Netatmo Smart Thermostat Zur Steuerung von Heizungsanlagen, NTH01-DE-EC MIT DER RICHTIGEN PROGRAMMIERUNG GEHT ENERGIESPAREN VON GANZ ALLEINE: Sparen Sie Energie durch...

IHRE HEIZUNG IST INTELLIGENT UND LASST SICH FERNSTEUERN, IHRE HEIZUNG GEHORCHT IHRER STIMME:...

Angebot Echo Dot (3. Gen.), Zertifiziert und generalüberholt, Intelligenter Lautsprecher mit Alexa,... Echo Dot ist unser beliebtester sprachgesteuerter Lautsprecher und bietet jetzt noch besseren Klang...

Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen,...

Angebot Bluetooth Kopfhörer, Tribit 100 Std. Spielzeit USB-C Ladebox Schnellladung Bluetooth 5.0 IPX8... Immersive Sound Kopfhörer mit Mikrofon - Tribit FlyBuds 3 wireless kopfhörer mit HiFi-Stereo...

Power Bank mit Schnellladung - Die tragbare Ladebox FlyBuds 3 kann als power bank verwendet werden,...

Angebot WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Angebot Arlo Essential Spotlight WLAN Überwachungskamera aussen, kabellos, 1080p, Farbnachtsicht,... JETZT NOCH SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER: direkte Verbindung mit dem WLAN möglich und kein SmartHub /...

TOP-FEATURES: integriertes Spotlight mit Bewegungserkennung, 2-Wege-Audio zur Warnung oder als...

Angebot Belkin PowerHouse Ladestation für die Apple Watch und das iPhone (iPhone Ladestation für iPhone... Drehbares VersaCase-Rädchen, um den Lightning Connector nach oben und unten zu verstellen, damit...

Lädt Ihre Apple Watch und Ihr iPhone sicher gleichzeitig auf

Angebot Ninebot KickScooter E45D Powered by Segway mit Straßenzulassung Elektroroller der neuen Generation der D-Serie, Reichweite 45 km, hocheffizienter Motor 300 W (max....

Der KickScooter E45D Elektroroller von Segway ist auf großen High-Tech 9-Zoll DD? (Dual Density...

Angebot UGREEN 36W USB Ladegerät Schnellladegerät Quick Charge 3.0 2 Port Ladeadapter kompatibel mit... QUICK CHARGE 3.0 LADEGERÄT: UGREEN 36W 2 Ports USB Schnellladegerät unterstützt Quick Charge...

Breite Kompatibilität: USB Netzteil ist kompatibel mit Samsung Z Flip/S10/S10+/S10e/S9/S9...

eufy by Anker, RoboVac G30 Hybrid Saugroboter mit Wischfunktion, Smart Dynamic Navigation 2.0,... SMART DYNAMIC NAVIGATION 2.0: Fortschrittliche Navigationstechnologie sowie der smarte Path Tracking...

VIELSEITIGER HELFER: Der leistungsstarke Staubsauger mit 2000Pa Saugleistung in Kombination mit dem...

Angebot Tile Mate (2020) Bluetooth Item Locator 1er Pack, Weiß. 60 m Reichweite, 1 Jahr austauschbare... FINDEN SIE IHRE SCHLÜSSEL, TASCHEN UND VIELES MEHR: Mate ist ein nützlicher Tracker für eine...

FINDEN SIE IN DER NÄHE: Verwenden Sie die App Tile, um Ihren Tile Mate innerhalb von 60 Metern...

Tile Mate (2020) Amazon Exklusiv, Bluetooth Schlüsselfinder, 2er Pack, 60m Reichweite, 1 Jahr... FINDEN SIE SCHLÜSSEL, TASCHEN UND MEHR – Mate ist ein umfassender Finder für zahlreiche...

IN DER NÄHE SUCHEN – Lassen Sie Ihre Tile Mate mit der Tile App klingeln, wenn sie sich innerhalb...

Angebot TP-Link Tapo WLAN Smart Steckdose Tapo P100, Smart Home WiFi Steckdose, Alexa Zubehör, funktioniert... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff auch von unterwegs - Steuern Sie alle Geräte bequem über das Smartphone, überall und zu...

Angebot Apple Silikon Case mit MagSafe (für iPhone 13 Mini) - Mitternacht Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 13 mini ausrichten, hält das Case ganz...

DOSS SoundBox Bluetooth Lautsprecher Kabellose Portabler 12W Touch Lautsprecher mit 12-Stunden... Sensitive Touch Control: Die Steuerelemente sitzen unter der glatten Oberfläche und reagieren auf...

Tolle Sound-Qualität: Erleben Sie Ihre Musik durch die Dual-Hochleitungstreiber und einen...

​Anker Soundcore mini Bluetooth Lautsprecher, Kompakter Lautsprecher mit 15 Stunden Spielzeit,... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

KOMPAKT UND KRAFTVOLL: Der handliche Bluetooth Lautsprecher hat einen knackigen Klang und robusten...

Angebot Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 13) - Mitternacht Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sich die Außenseite weich an und...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 13 ausrichten, lässt sich das Case fast...

RENPHO Körperfettwaage, Bluetooth Personenwaage mit App, Smart Digitale Waage für Körperfett,... Über Millonen Nutzer Weltweit - RENPHO-App ist einfach zu bedienen und kann gratis aus dem App...

Analysiert 13 Wichtige Körperdaten - RENPHO Körperanalysewaage bestimmt der 13 wichtigen...

Angebot TORRAS Diamond Series Hülle Kompatibel mit iPhone 12 Mini, Vergilbungsfrei Durchsichtig Handyhülle... [Makelloses klares Kristall] Diese Handyhülle ist so kristallklar wie der Königsee. Die...

[Wirksam Vergilbungsfrei] Die Hülle verwendet die fünfte Generation der neuesten...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.