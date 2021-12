Unter dem Titel „Saving Simon“ hat Apple Ende letzten Monats sein Weihnachtsvideo 2021 veröffentlicht. Nun hat Apple den Clip lokalisiert und im deutschen YouTube-Kanal des Unternehmen veröffentlicht.

Weihnachten – Rettet Simon – Aufgenommen mit dem iPhone 13 Pro

Es gehört bei Apple fest zur Tradition, dass der Hersteller aus Cupertino wenige Wochen vor Weihnachten ein Weihnachtsvideo veröffentlicht.

In diesem Jahr hört der Clip auf den Namen „Rettet Simon“. Für „Rettet Simon“ zeichnen der Oscar-nominierte Schauspieler und Filmemacher Jason Reitman sowie sein Vater – der Oscar-nominierte Regisseur Ivan Reitman – verantwortlich.

In dem Werbespot stößt ein Junge vor dem Haus seiner Familie drei von vier Schneemännern um. Kurz bevor er den vierten Schneemann umwirft, rennt seine Schwester aus dem Haus und rettet diesen. Sie stellt ihn ein ganzes Jahr in den Gefrierschrank der Familie, so dass er die warme Jahreszeit übersteht. Im darauffolgenden Winter wird der Schneemann wieder draußen platziert. Nun nimmt der Clip jedoch eine unerwartet Wendung. Seht selbst…

Aufgenommen wurde der gesamte Clip mit dem iPhone 13 Pro. Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Vielleicht werdet ihr im Apple Online Store fündig.