Apple nutzt den aktuelle Monat für die Aktion „Apple 2021 Countdown“. Bis zum Monatsende lautet das Motto „31 Tage, 31 Angebote“. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „The Little Things“ zum Preis von 4,99 Euro.

Apple 2021 Countdown: „The Little Things“ nur 4,99 Euro

Tagtäglich hält die Apple TV-App im laufenden Monat Dezember ein besonderes Angebot für euch bereit. Nur heute erhaltet ihr „The Little Things“ für nur 4,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es kurz und knapp