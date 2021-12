Bei Amazon laufen die Last Minute Angebote. Mit großen Schritte bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu und tagtäglich stehen attraktive Angebote des Tages im Fokus. Heute hat sich der Online Händler für Microsoft Family (6 Personen). Ihr zahlt gerade einmal 49,99 Euro.

Nur 49,99 Euro: Microsoft 365 Family

Solltet ihr auf das passende Microsoft 365 (ehemals Office 365) Angebot gewartet haben, so hat euch Amazon erhört. Der Online Händler feiert aktuell die Last Minute Angebote zu Weihnachten und reduziert am heutigen Tag Microsoft 365. Ein ziemlich sagender Deal in unseren Augen.

Normalerweise kostet aus Microsoft 365 Familie 99,00 Euro. Vorübergehend zahlt ihr nur 49,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 49,01 Euro bzw. 50 Prozent. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Bei einem Preis von 49,99 Euro kann man in unseren Augen nicht wirklich etas falsch machen. Ganz im Gegenteil. Bereits in der Vergangenheit hatten wir euch daraufhin gewiesen, dass ihr euch nicht nur eine Lizenz, sondern auch mehrere Lizenzen sichern und so die nächsten Jahre abdecken könnt.