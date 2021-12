Immer mal wieder spendet Apple über das Jahr verteilt und zu unterschiedlichen Anlässen Geld. So spendete Apple unter anderem zuletzt für die Opfer des Hurrikans Ida, für die Hochwasseropfer in Deutschland sowie die Erdbebenopfer in Haiti. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass Apple für die Tornado-Opfer in mehreren US-Bundesstaaten.

Ihr werdet es vermutlich den Meiden bereits entnommen haben. Tornados haben in mehrere US-Bundesstaaten gewütet und ersten Erkenntnissen zufolge massive Sachschäden verursacht und bis zu 100 Menden das Leben gekostet.

Tim Cook schreibt auf Twitter

Welchen Geldbetrag Apple zur Verfügung stellen wird, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte Apple in ähnlichen Situationen 1 Million Dollar gespendet.

Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021