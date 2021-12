Anzeige

Wir haben uns schon viele Schutzmaßnahmen für das iPhone angeschaut, von Handyhüllen über traditionelle Schutzfolien bis hin zum PanzerGlass™ Displayschutz. Case-Hersteller gibt es tatsächlich viele, doch etwas, das heutzutage ebenso wichtig ist, bleibt leider Mangelware. So kennen wir nur wenige Reinigungsmittel für das Smartphone, die schnell aufgetragen werden können und zudem effektiv sind. Auf ein solches Mittel sind wir nun bei dem Hersteller PanzerGlass™ gestoßen, der nicht nur Schutzgläser und Cases anbietet, sondern auch das spezielle Reinigungsspray „SPRAY Twice A Day“, das sogar offiziell als „gegen Covid-19 wirksam“ zertifiziert wurde.

Passend zu den nahenden Feiertagen hält PanzerGlass™ einige Angebote exklusiv für Macerkopf-Leser parat. Erfreulicherweise haben wir von dem Hersteller einen exklusiven Rabatt-Code für euch erhalten. Gebt den Code GMAK bei eurer Bestellung im PanzerGlass™-Shop ein und erhaltet 25 Prozent Rabatt.

„SPRAY Twice A Day“ eliminiert auch Covid-19-Viren

Im Zuge der Covid-19-Pandemie haben wir oft gehört, wie wichtig bestimmte Hygienemaßnahmen sind, darunter das gründliche Händewaschen. Beim Smartphone sieht es jedoch nicht immer so vorsorglich aus. Dennoch hat man das Smartphone oft in der Hand und sogar am Gesicht. Die richtige Reinigung ist deswegen auch hier wichtig. Apple gibt auf seinen Support-Seiten sogar Tipps für die richtige Reinigung.

Effektive Helfer für die Reinigung des iPhone, iPad und anderer Geräte sind spezielle Reinigungssprays wie das „SPRAY Twice A Day“ von PanzerGlass™. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass auch ein wenig Spülmittel und Wasser ausreicht, dieses hat man unterwegs jedoch selten zur Hand und zudem bietet das neue Spray von PanzerGlass™ eine desinfizierende Wirkung und wurde offiziell als „gegen Covid-19 wirksam“ zertifiziert.

Im Vergleich zu vielen herkömmlichen Sprays basiert die PanzerGlass™-Lösung auf Wasser und enthält ausschließlich natürliche Wirkstoffe. Somit verzichtet das Produkt auf Alkohol, Ammoniak, Phosphate, Parfüm und Parabene. Da der Bildschirmreiniger alkoholfrei ist, wird auch nicht die oleophobe (fettabweisende) Beschichtung des Bildschirms angegriffen. Damit bietet sich das Spray auch hervorragend für die Reinigung von Brillengläsern und -gestellen an.

iPhone reinigen und desinfizieren

Wir haben „SPRAY Twice A Day“ ausprobiert und sind von dem Ergebnis überzeugt. PanzerGlass™ gibt an, dass das Spray 99,999 Prozent der Bakterien auf der Oberfläche abtötet und auch wirksam gegen Viren ist – das können wir zwar nicht überprüfen, aber hierfür gibt es glücklicherweise eine Studie. So hat das führende unabhängige Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Dr. Brill + Partner GmbH Hamburg, bestätigt, dass „SPRAY Twice A Day“ wirksam Corona-Viren auf Display-Oberflächen von Smartphones, Tablets, Computer sowie Brillen beseitigt. Gemäß ISO EN14476 eliminiert es innerhalb von wenigen Minuten alle behüllten Viren wie z. B. Hepatitis B, Masern, Influenza und Corona. Die Reinigungslösung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem dänischen Technologieinstitut (DTI) entwickelt und ist getestet sowie zugelassen nach den ISO-Normen EN 1276, EN 13697 und nun auch EN 14476.

Während wir uns bezüglich des effektiven Schutzes gegen Bakterien und Viren auf die Angaben und wissenschaftlichen Untersuchungen verlassen müssen, spricht das optische Ergebnis für sich. Wir haben schon einige Reinigungssprays und auch regelmäßig das besagte Spülmittel genutzt, doch PanzerGlass™ hat tatsächlich das umfassendste Produkt im Programm.

Zunächst fällt uns auf, wie ansprechend „SPRAY Twice A Day“ verpackt ist. In einer umweltfreundlichen Pappdose befindet sich das Spray als auch ein praktisches, qualitativ hochwertiges Mikrofasertuch. Nachdem ihr das Reinigungsspray auf das mitgelieferte Tuch gesprüht habt, genügt nur ein leichtes Wischen über das Display. Dann haben wir das Tuch gewendet und mit der trockenen Seite das Display poliert. Das Gleiche haben wir auch mit der Glasrückseite des iPhone sowie dem Rahmen gemacht und das war es schon – in unserem Test war das Gerät jetzt völlig frei von Fingerabdrücken oder anderen Verunreinigungen. Tipp: Es reicht vollkommen aus, wenn ihr pro iPhone-Seite zweimal in das Tuch sprüht. Das Spray ist sehr ergiebig, sodass mit sehr wenig Flüssigkeit gearbeitet werden kann.

Im Doppelpack noch besser schützen

Neben der Reinigungslösung bietet PanzerGlass™ noch einige weitere Produkte an, die das iPhone schützen, darunter passend zum Spray, auch das Allin1 antibakterielle Displayschutzglas. Es schützt zum einen das Display vor Staub, Schmutz, Kratzern und unschönen Fingerabdrücken und absorbiert Stöße und Erschütterungen. Zum anderen verfügt die Beschichtung über einen antibakteriellen Wirkstoff, der binnen 24 Stunden 99,99 Prozent der Bakterien abtöten soll, die durch den täglichen Gebrauch auf das Display gelangen. Zudem haben wir eine pfiffige Idee entdeckt. So gibt es im Sortiment auch ein Displayschutzglas, welches zusätzlich mit einer verschiebbaren Kameraabdeckung versehen ist. Mit dem patentierten CamSlider® kannst Du mit einer einfachen Wisch-Bewegung die Kamera öffnen und schließen und damit deine Privatsphäre schützen. Und für alle Fashion Victims gibt es die Kameraabdeckung auch veredelt mit Swarovski®-Kristallen.

Ebenfalls im Programm sind eine Vielzahl von Handyhüllen für jeden Geschmack und Anlass.

Neben der einfachen Handhabung und der Kompatibilität zu kabellosem Laden zeichnen sich alle Schutzhüllen laut Hersteller durch eine ausgeprägte Bruch- und Kratzfestigkeit auf Militärstand, eine hohe UV-Beständigkeit sowie eine antibakterielle Beschichtung wie bei den Gläsern aus.

Wer es bunt mag kann sich z.B. mit der limitierten Edition ClearCase™ Color für die neue iPhone 13 Serie austoben. Die Farben Bondi Blue, Grape, Tangerine, Lime und Strawberry erinnern an die Ära der farbigen, transluzenten Design-iMac‘s von 1998.

PanzerGlass™: Innovationen und nachhaltige Lösungen

Uns hat das Konzept von PanzerGlass™ rund um den Schutz des iPhone gefallen. Viele Wettbewerber beschränken sich mit ihren Produkten auf das bekannte Sortiment und stechen damit nicht sonderlich heraus. Was wir in unserem Testzeitraum von PanzerGlass™ kennengelernt haben, zeugt von einem Unternehmen, das durchaus mal etwas Neues ausprobiert und dabei auch den Umweltaspekt nicht vergisst.

Eine der jüngsten Initiativen des Herstellers ist eine neue, umweltfreundlichere FSC zertifizierte Verpackung, bei der der Einsatz von Kunststoff um mehr als 70 Prozent reduziert werden soll. Zudem gibt PanzerGlass™ an, dass der EVA-Schaum in den Innenschalen durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzt wird und die Verpackung der Reinigungssets aus einem zu 100 Prozent kompostierbaren Material besteht.

Auch wenn das frische Auftreten des dänischen Unternehmens vermuten lässt, dass wir es hier mit einem jungen Start-up zu tun haben, widmet sich PanzerGlass™ bereits seit 2013 dem Schutz von elektronischen und mobilen Endgeräten. Mittlerweile hat sich das ambitionierte Projekt zu einem globalen Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern entwickelt und bietet Lösungen für den Schutz von Laptops, Smartphones, Tablets, Auto-Displays, Smartwatches und E-Bike Computer.

Preise und Verfügbarkeit – 25 Prozent Rabatt Gutschein

„SPRAY Twice A Day“ wird derzeit im PanzerGlass™-Shop mit einem Rabat von 25 Prozent angeboten. Somit startet ihr bei 5,21 Euro für das 8 ml Spray. Weiter geht es mit 7,46 Euro für 30 ml und 11,21 Euro für 100 ml. Eine weitere Ersparnis bietet ein Bundle, bestehend aus 8 und 100 ml Spray, das es im Angebot schon für 14,96 Euro gibt.

