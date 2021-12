Im Juni dieses Jahres kündigte Apple an, dass die Entwickler aus Cupertino eine Android-App veröffentlichen werden, mit der Android-Anwender AirTags aufspüren können, die den Nutzer möglicherweise verfolgen. Am heutigen Tag kommt Apple mit der Android-App „Tracker Detect“ diesem Versprechen nach.

Apple veröffentlicht „Tracker Detect“

Apple hat eine neue App namens „Tracker Detect“ im Google Play Store platziert. Diese versetzt Android-Nutzer in die Lage, dass sie AirTags aufspüren können, die den Nutzer möglicherweise verfolgen. In der App Beschreibung heißt es

Tracker Detect sucht nach Objekt-Trackern, die von ihrem Besitzer getrennt sind und die mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel sind. Zu diesen Objekt-Trackern gehören AirTag und kompatible Geräte anderer Unternehmen. Wenn ihr glaubt, dass jemand einen AirTag oder ein anderes Gerät verwendet, um euren Standort zu verfolgen, könnt ihr scannen, um ihn zu finden.

AirTags gelten übrigens nur dann als „verfolgende“ AirTags, wenn diese von ihrem Besitzer getrennt sind. Seid ihr beispielsweise als Android-Nutzer den ganzen Tag mit einem Kumpel unterwegs, der sein iPhone und einen AirTag dabei hat, so gilt der AirTag nicht als verfolgendes Objekt, da sein Besitzer in der Nähe ist. Jubelt euch allerdings jemand einen AirTag unter, um euch in dessen Abwesenheit zu verfolgen, so handelt es sich um einen verfolgenden AirTag, den ihr mit Hilfe der neuen App „Tracker Detect“ aufspüren könnt.

Im begleitenden Support Dokument schreibt Apple

Wenn ihr ein Android-Gerät verwendet, könnt ihr die Tracker Detect-App aus dem Google Play Store herunterladen. Tracker Detect sucht nach Objekt-Trackern innerhalb der Bluetooth-Reichweite, die von ihrem Besitzer getrennt und mit dem Apple „Wo ist`“-Netzwerk kompatibel sind. Dazu gehören AirTag und kompatible Artikel-Tracker, die das Find My-Netzwerk verwenden. Wenn ihr glaubt, dass jemand einen AirTag oder einen anderen Ojekt-Tracker verwendet, um euren Standort zu verfolgen, könnt ihr scannen, um ihn zu finden. Wenn die App mindestens 10 Minuten lang einen AirTag oder einen kompatiblen Artikel-Tracker in eurer Nähe erkennt, könnt ihr einen Ton abspielen, um ihn zu finden.

Darüberhinaus bietet Apple über „Tracker Detect“ eine Hilfestellung, wie ihr die Batterie des AirTags entfernen könnt.