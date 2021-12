Es ist wieder einmal so weit. Die Preisverleihungssaison steht an und somit rücken auch wieder Apples Original-Produktionen bei den großen Awards-Shows in das Rampenlicht. Und dieses Jahr gibt es eine ganze Reihe von Nominierungen – besondere Aufmerksamkeit erhalten die Golden Globe Nominierungen für „Ted Lasso“, „The Morning Show“ und „CODA“.

Golden Globes 2022

Nach den vier Golden Globe Nominierungen im Jahr 2021, die zum ersten Sieg von Apple TV+ führten, hat Apple für die Runde 2022 noch bessere Aussichten. So erhielten gleich zwei Original-Serien des Unternehmens jeweils vier Nominierungen für die prestigeträchtige Preisverleihung.

„Ted Lasso“ ist in der Kategorie beste Fernsehserie, Musical oder Komödie nominiert, Hauptdarsteller Jason Sudeikis wiederum in der Kategorie bester Fernsehschauspieler in einer Musik/Comedy-Serie. Hannah Waddingham (Rebecca Welton) und Brett Goldstein (Roy Kent) sind jeweils in der Kategorie beste Nebendarstellerin bzw. Nebendarsteller in einer Fernsehserie nominiert.

„The Morning Show“ ist im Rennen um die beste Fernsehserie in der Drama-Kategorie. Jennifer Aniston könnte sich einen Golden Globe für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Drama-Serie sichern. Mark Duplass (Charlie „Chip“ Black) und Billy Crudup (Cory Ellison) sind beide als beste Nebendarsteller im Bereich Fernsehen nominiert.

Auch „CODA“ setzt seine Erfolgsserie fort und kann sich eine Nominierung für den besten Drama-Film sichern. Nachfolgend alle Golden Globe Nominierungen für Apple:

Bester Film – Drama: CODA

Bester Schauspieler – Film Drama: Mahershala Ali in Swan Song

Bester Nebendarsteller – Film: Troy Kotsur in CODA

Beste Drama-Serie – The Morning Show

Beste Musical/Comedy-Serie: Ted Lasso

Beste Fernsehschauspielerin – Drama-Serie: Jennifer Aniston in The Morning Show

Bester Fernsehschauspieler – Musical/Comedy-Serie: Jason Sudeikis in Ted Lasso

Beste Nebendarstellerin – Fernsehen: Hannah Waddingham in Ted Lasso

Bester Nebendarsteller – Fernsehen: Billy Crudup in The Morning Show; Mark Duplass in The Morning Show; und Brett Goldstein in Ted Lasso

Es besteht somit durchaus die Chance, dass Apple einen neuen Trophäenschrank in Cupertino braucht. Es gibt jedoch auch einige starke Konkurrenten in diesem Jahr. Zum Beispiel Netflix‘ Squid Game oder HBOs Succession. Die Verleihung der Golden Globe Awards findet am 9. Januar 2022 statt.

Die jüngsten Nominierungen knüpfen an frühere Erfolge von Apple TV+ an. Seit der Einführung von Apple TV+ vor etwas mehr als zwei Jahren wurden Apple Original Serien sowie Filme mit 174 Preisen und 623 Nominierungen ausgezeichnet. Zuletzt erhielt Apple TV+ Anerkennungen bei den Academy Awards, den SAG Awards, den Critics Choice Awards, den Critics Choice Documentary Awards, den NAACP Image Awards sowie bei den vergangenen Daytime und Primetime Emmy Awards.