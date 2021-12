watchOS 8.3 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Updates zur Verfügung zu stellen. Auf iOS 15.2 und iPadOS 15.2 folgt nun watchOS 8.3. Kurzum: Auf eure Apple Watch wartet ein Update.

Apple veröffentlicht watchOS 8.3

iOS und watchOS marschieren in gewohnter Manier im Gleichschritt weiter. So stellt Apple nicht nur für das iPhone, sondern auch für die Apple Watch ein Update bereit. Zunächst einmal beseitigt Apple mit watchOS 8.3 eine Handvoll Fehler, die sich in watchOS 8.1 bzw. watchOS 8.1.1 geschlichen hatten. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen neue Funktionen implementiert und die Leistung des Systems optimiert. Nach wie vor fragen wir uns, was aus watchOS 8.2 geworden ist? Diese Version wurde nicht veröffentlicht.

In den Release Notes heißt es

watchOS 8.3 enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich:

Das Apple Music Voice-Abo ermöglicht dir, mithilfe von Siri auf alle Titel, Playlists und Sender von Apple Music zuzugreifen.

Der App-Datenschutzbericht wird unterstützt und kann den Zugriff auf Daten und Sensoren aufzeichnen.

Ein Problem wird behoben, bei dem bei einigen Benutzer:innen Achtsamkeitsübungen durch Mitteilungen unterbrochen werden können.

So funktioniert das Update