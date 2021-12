Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage zu. Bereits vor ein paar Wochen hat Apple seinen Online Store weihnachtlich geschmückt. Parallel dazu haben wir euch auf die verlängerten Rückgabemöglichkeiten im Apple Online Store hingewiesen. Nun blicken wir ein letztes Mal auf die Bestellfristen im Apple Online Store zu Weihnachten.

Apple Online Store: Das sind die aktuellen Bestellfristen zu Weihnachten

Habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten zusammen? Vermutlich kann nicht jeder diese Frage mit einem „Ja“ beantworten. Ein paar Tage bleiben euch noch, um die passenden Geschenke zu organisieren.

Bevor wir euch auf die aktuellen Bestellfristen hinweisen, beachtet bitte, dass es sich um die Bestellfristen für Lieferung nach Hause handelt. Teilweise könnt ihr Apple Produkte über den Online Store bestellen und kurzfristig vor Ort ein einem Apple Store abholen. Apple schreibt „Weihnachts­geschenke, pünktlich zum Fest.“ Bestell spätestens zu den angezeigten Terminen, um deine Weihnachtsgeschenke per Gratislieferung zu erhalten. Oder hol vorrätige Artikel in einem Apple Store in deiner Nähe ab.“

Apple unterscheidet zwischen den Produktgruppen iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, AirPods, HomePod mini, Apple TV und AirTag. Während für einige Produkte die Bestellfrist bereits abgelaufen ist, kann eine. Vielzahl der Apple Produkte noch bis zum 21. Dezember bestellt werden, damit diese pünktlich geliefert werden. Zu diesen Produkten gehören unter anderem die iPhone 13 Familie, die iPhone 12 Familie, die verschiedenen Apple Watch Modelle, das 12,9 Zoll iPad Pro, der Mac mini, der 27 Zoll iMac, die AirPods-Familie und der HomePod mini.

Für die AirTags endet beispielsweise die Bestellfrist am heutigen 14. Dezember. Bitte beachtet, dass es einen Unterschied machen kann ob ihr ein Produkt mit oder ohne Gravur bestellt.