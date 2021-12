Ende Oktober gaben Sky und Apple eine neue langfristige Vereinbarung bekannt. Unter anderem wurde angekündigt, dass die Apple TV+ App den Sprung auf Sky Q schaffen wird. Am heutigen Tag fällt der Startschuss. Darüberhinaus wurde bestätigt, dass die Apple TV+ App Ende 2022 auf Sky Glass in Deutschland (hierbei handelt es sich um TV-Geräte, welche aktuell nicht in Deutschland verfügbar ist) erhältlich sein wird.

Apple TV+ App startet heute auf Sky Q

Der Streaming Service Apple TV+ startet heute mit allen Apple TV Originals auf Sky Q und die App wird für die Kunden im Laufe des Nachmittags verfügbar sein. Zum Launch von Sky Glass in Deutschland Ende 2022 wird die App ebenfalls auf dem neuen Streaming-TV erhältlich sein.







Von der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Komödie Ted Lasso bis hin zur beliebten The Morning Show können Sky Kunden jeden Monat die beliebtesten Apple TV+ Sendungen sowie neue und exklusive Apple Originale streamen, und zwar völlig werbefrei und auf Abruf.

Die Inhalte von Apple TV+ sind nahtlos in das Sky TV-Erlebnis integriert und können über die Homepage und die App-Bereiche auf Sky Q und perspektivisch auch auf Sky Glass ganz einfach entdeckt und genossen werden. Die Apple TV+ App kann auch mit der Sprachfernbedienung aufgerufen werden.

In den letzten Monaten ist die Apple TV+ App auf verschiedenen Plattformen gestartet. Unter anderem steht diese auch auf der PlayStation, der Xbox und verschiedenen Smart TVs bereit.