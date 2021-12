Der Hersteller Nomad hat am heutigen Tag hochwertige Titan-Armbänder für die Apple Watch vorgestellt. Dieses ist ab sofort in den beiden Farben Schwarz und Silber erhältlich.

Nomad stellt neues Titan-Armbänder für die Apple Watch vor

Das neue Titanium-Armband von Nomad ist aus robustem Grad 2 Titan gefertigt, welches der Apple Watch im Handumdrehen ein elegantes Aussehen verleiht, ohne sie am Handgelenk unnötig zu beschweren. Dank des beigelegten Werkzeugs zum individuellen Verstellen der Länge, passt das Armband an so gut wie jedes Handgelenk. Das modische Accessoire ist mit allen Versionen der Apple Watch 42/44 Millimeter sowie 45 Millimeter kompatibel und ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Stückzahl ist zunächst begrenzt.

Alle Fakten im Überblick:

Robustes und elegantes Uhrenarmband aus hochwertigem und langlebigem Grad 2 Titan

Das Armband ist mit einer diamantähnlichen Kohlenstoffschicht (DLC) überzogen.

Magnetischer Verschluss mit starken Neodym-Magneten sorgt für sicheren Halt

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Uhr befestigt ist.

Einheitsgröße für eine Handgelenksbreite von 135 bis 225 Millimeter, davon 116 Millimeter auf der einen und 104 Millimeter Länge auf der anderen Seite

Inklusive passendem Werkzeug zum Verstellen der Armbandlänge

Kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch 42/44mm, einschließlich der Series 7 (45mm)

Gewicht: 68 Gramm

Breite: 35 Millimeter

Lieferumfang: Uhrenarmband aus Titan, Werkzeug zum Anpassen der Bandlänge

Der Preis für das Titan-Armband beträgt 249,95 Euro.

