Bloomberg weiß zu berichten, dass Joel Podolny, Apple Vice President and Dekan of Apple University, das Unternehmen in diesem Jahr verlassen hat, um sich einem Startup anzuschließen.

Joel Podolny verlässt Apple

Joel Podolny – ehemaliger Dekan der Business School der Yale Universität – wechselte im Jahr 2008 zu Apple, um als Vice President und Dekan der Apple University die interne Pflege der Unternehmensstrategie und -kultur zu übernehmen. Im vergangenen Jahr erklärt Podolny, wie sich Apple für Innovationen organisiert.

Bloomberg weiß zu berichten, dass der Dekan der Apple University das Unternehmen im Laufe dieses Jahres verlassen hat, um bei einem Startup anzuheuern. Um welches Startup es sich handelt, ist nicht überliefert.

Zwei Co-Dekane, die Podolny bislang vertreten und ihm unterstanden haben, werden seine bisherigen Aufgaben übernehmen.