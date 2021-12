Kurz vor dem Weihnachtsfest schickt Apple TV+ verschiedene weihnachtliche Serien und Filme ins Rennen. Neben entsprechenden Kinderinhalten und einem Weihnachts-Special mit Maria Carey steht seit wenigen Wochen auch der Apple Original Film „Messy Christmas“ auf Apples Videostreaming-Plattform bereit.

Um die Werbetrommel für „Messy Christmas“ zu rühren, haben die Verantwortlichen in Cupertino den deutschen Trailer auf YouTube platziert.

Die von Dorothy Street Pictures produzierte Weihnachtsgeschichte „Messy Christmas“ erzählt die Geschichte eines Viertels in Nord-Idaho, das durch die Besessenheit eines Mannes auf den Kopf gestellt wird. So will der Anwalt Jeremy Morris mit einer der größten Weihnachtsveranstaltungen, die Amerika je gesehen hat, allen Menschen Weihnachtsfreude bringen. Der Plan des weihnachtsbegeisterten Anwalts gerät jedoch ins Stocken, als die Hausbesitzervereinigung ihm mitteilt, dass die Veranstaltung gegen die Regeln der Nachbarschaft verstößt. Ein Streit über die Feierlichkeiten bricht aus und die Dinge geraten außer Kontrolle. Schlussendlich landen alle vor Gericht.