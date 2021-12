Wie Bloomberg berichtet, setzt Apple aufgrund der steigenden COVID-19-Fälle die Maskenpflicht in seinen US-Stores wieder ein. Zudem wird das Unternehmen erneut damit beginnen, die Belegung der Läden an mehreren Standorten zu beschränken.

Nachdem Apple erst im November die Maskenpflicht für Kunden in seinen Stores in vielen US-Bundesstaaten aufgrund positiver Trends bei den Impfungen und rückläufiger COVID-19-Fälle aufgehoben hatte, muss das Unternehmen nun wieder reagieren.

Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, beschloss Apple, das Masken-Mandat wieder einzuführen, wenige Tage nachdem die neue Omicron-Variante in den USA einen neuen Anstieg von COVID-19-Fällen ausgelöst hatte. In dem Bericht heißt es:

„Der Technologieriese teilte mit, dass das Tragen von Masken für die Kunden vorgeschrieben wird – eine Regel, die in etwa der Hälfte seiner US-Filialen abgeschafft wurde – um «das Wohlbefinden von Kunden und Mitarbeitern zu unterstützen».

«Angesichts der zunehmenden Fälle in vielen Regionen verlangen wir nun, dass alle Kunden zusammen mit unseren Teammitgliedern Masken tragen, wenn sie unsere Geschäfte besuchen», sagte das Unternehmen in einer Erklärung am Dienstag.“