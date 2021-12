Swift Playgrounds 4 ist da. In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple in Kürze Swift Playgrounds 4 veröffentlichen wird. Unter anderem deutete Xcode 13.2 auf einen baldigen Start hin. Am heutigen Abend ist es soweit und das große Update steht bereit. Erstmals können iPhone und iPad-Apps auf dem iPad entwickelt werden. Ein Mac ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Swift Playgrounds 4 ist da

Apple hat soeben Swift Playgrounds 4 auf den eigenen Servern platziert, so dass ihr das Update ab sofort herunterladen könnt. In den Release-Notes zur iPad-Version heißt es

Entwickle iPhone- und iPad-Apps mit SwiftUI direkt auf deinem iPad (erfordert iPadOS 15.2 oder neuer).

Dank der App Store Connect-Integration lassen sich fertige Apps im App Store hochladen.

Die App-Vorschau zeigt deine App-Änderungen live an.

Mit der Vollbildvorschau siehst du deine App in voller Größe.

Intelligente Inline-Codevorschläge helfen dir beim schnellen und präzisen Programmieren.

App-Projekte erleichtern das Bewegen von Projekten zu Xcode und umgekehrt.

Die projektweite Suchfunktion findet Ergebnisse in mehreren Dateien.

Die Bibliothek für Codeabschnitte umfasst Hunderte von SwiftUI-Steuerungen, -Symbolen und -Farben.

Mit der Unterstützung für Swift-Pakete kannst du öffentlich zugänglichen Code einbinden, um deine Apps zu optimieren.

Darüberhinaus hat Apple auch Swift Playgrounds 4 für den Mac veröffentlicht. Diese Version unterstützt Swift 5.5.

Was ist Swift Playgrounds?

Mit Swift Playgrounds macht es Spaß, Programmieren zu lernen und mit Code zu experimentieren. Ihr werdet in den Lektionen „Programmieren lernen“ zur Lösung interaktiver Rätsel geführt und erlernt dabei die Grundlagen des Programmierens. Ihr experimentiert mit einer Vielzahl von Herausforderungen, mit denen ihr einzigartige Programmiererfahrungen sammelt. Swift Playgrounds erfordert keine Programmierkenntnisse.