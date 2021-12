Von Zeit zu Zeit und über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen, um seine Nutzer dazu zu animieren, sich sportlich zu betätigten. Zum Start in das neue Jahr 2022 wird es wieder soweit sein.

Apple startet Apple Watch Herausforderung zu Neujahr

Eine neue Apple Watch Herausforderung kündigt sich an. Apple plant die sogenannte „Ring in the New Year“-Herausforderung, die am 01. Januar 2022 starten wird.

Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr im Januar alle drei Fitnessringe sieben Tage hintereinander schließen. Das bedeutet, dass ihre eine Woche lang alle Steh-, Trainings- und Bewegungsziele erreichen müsst.

Wie bei allen Apple Watch Herausforderungen erhaltet ihr auch bei dieser Herausforderung eine virtuelle Medaille sowie animierte Sticker für iMessage und FaceTime, wenn ihr diese erfolgreich absolviert. Bereits in den letzten Jahren hat Apple regelmäßig zum Jahreswechsel eine Apple Watch Herausforderung gestartet.